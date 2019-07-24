Крупное обновление. Умные часы Samsung Galaxy Watch Active научились распознавать плавание и замедление пульса

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Компания Samsung Electronics начала распространение свежего обновления программного обеспечения для умных часов Galaxy Watch Active, которое приносит целых ворох различных новшеств и улучшений.

Обновление под номером R500XXU1CSG6 (версия прошивки Tizen 4.0.0.5) имеет размер около 74 МБ. Как обычно, обновление будет распространяться постепенно, но много времени процесс занять не должен, так что вскоре оно станет доступно абсолютно всем.

В первую очередь этому апдейту обрадуются те, кто использует часы во время плавания. С его получением устройство сможет автоматически определять этот вид физической активности и корректно отслеживать выполнение упражнений на воде.

Также обновление расширяет возможности мониторинга пульса предупреждениями о замедленном пульсе. Соответствующие уведомления будут появляться, если пульс остается ниже заданного пользователям граничного значения в течение 10 минут.

Немала часть улучшений, вошедших в это обновление, касается голосового помощника Bixby. Так, виртуальный помощник теперь может помочь справиться с несколькими задачами без помощи рук, например, составить индивидуальную программу тренировок, предварительно проанализировав данные о физической активности пользователя. Кроме того, теперь посредством голосового помощника Bixby можно управлять подключенными к платформе умного дома SmartThings устройствами (умные вилки, лампочки, камеры видеонаблюдения и пр.)

Модель Galaxy Watch Active удивила отсутствием вращающегося безеля, являющегося отличительной особенностью последних моделей умных часов Samsung. При этом разработчики не учли этот момент в ПО, из-за чего пользователям приходилось для перемещения между приложениями крутить пальцами по периметру дисплея, имитируя вращающуюся панель. Это раздражало многих. В новом обновлении этот момент поправили, теперь навигация стала удобной и пролистывать приложения можно просто горизонтальным жестом по экрану.

Наконец, небольшое, но долгожданное изменение заключается в том, что режим Goodnight Mode был существенно переработан. Он получил особый интерфейс с расслабляющими цветами, и вместо отображения лишней информации перед сном (количества сделанных шагов и т.д.) единственное, что показывается на экране в этом режиме, — это время.

Ровно через две недели, 7 августа, ожидается анонс новой модели часов Galaxy Watch Active 2. Недавно мы рассматривали новинки на официальных рендерах. По предварительным данным, Galaxy Watch Active 2 получат сенсорный безель, а также смогут снимать ЭКГ и отслеживать падения человека, подобно часам Apple Watch Series 4.

Источник: Samsung и androidcentral