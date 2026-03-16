Hulu отменил перезапуск сериала "Баффи — истребительница вампиров"

Несмотря на активную рекламу и отснятый 90-минутный пилотный эпизод, перезапуск сверхъестественного сериала «Баффи — истребительница вампиров» был отменен. Информацию подтвердила Сара Мишель Геллар, которая сыграла главную роль в основном шоу и должна была появиться в новом.





Режиссером выступала Хлои Чжао («Гамнет»), которая сама себя провозгласила «пожизненным фаном Баффи», а сценарий написали Нора и Лилла Цукерман («Покерфейс»). Геллар должна была получить камео, а главную роль отвели Райан Кире Армстронг.

По словам источников Deadline, пилотный эпизод «получился не идеальным» и изначально шли дискуссии о том, чтобы его переделать. Однако финальным решением стала отмена.

«Геллар сообщили об этом решении в пятницу вечером и это стало для нее неожиданностью. Она была в Остине, штат Техас, на премьере фильма «Я иду искать 2». На пресс-конференции актриса поделилась своим восхищением перезапуском «Баффи», рассказав о «страсти Чжао» и причинах того, почему хотела сделать этот перезапуск», — пишет издание.

Оригинальный сериал «Баффи — истребительница вампиров» вышел в эфир в конце 90-х и рассказывал о главной героине, ученице старшей школы, которая узнает, что является последней истребительницой среди избранных, способных бороться с вампирами и другими злыми силами.





«Хочу поблагодарить Хлою, потому что никогда не думала, что снова окажусь в стильных сапогах Баффи. И благодаря этому, я напомнила себе, как сильно ее люблю и как много она значит не только для меня, но и для всех вас», — сказала Геллар в видеозаявлении в соцсетях». «Это ничего не меняет, и я обещаю, что если апокалипсис действительно наступит… вы все равно сможете подать мне сигнал».

Сценарист и идейный мозг «Баффи» Джосс Уидон не участвовал в перезапуске, что могло стать основной причиной проблем. Он прекратил сотрудничество с Голливудом в 2021 году после обвинений в неподобающем поведении. Уидон также является автором культового «Светлячка» — научно-фантастического сериала, который должен получить новую жизнь уже в ближайшие годы. Натан Филлион на днях анонсировал анимационную версию с участием оригинального актерского состава.