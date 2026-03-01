Рецензия на фильм "Крик 7" / Scream 7

С 26 февраля в кино стартовали показы, на этот раз пожалуй правильно сказать псевдометаслэшера «Крик 7» — как нетрудно догадаться, седьмой части долгоиграющей франшизы «Крик». В большом материале, посвященном этой серии, мы писали, что местные побегушки от Призрачного лица зашли слишком далеко и «Крик» сам превратился в те фильмы и их жанровые клише, над которыми когда-то иронизировал. Наряду с этими упреками имеем и реакции от критиков, отнюдь не прибавляющие поводов для оптимизма. Так насколько справедлив столь неутешительный вердикт и что же в итоге получилось у сценариста оригинального фильма Кевина Уильямсона?

Плюсы: возвращение Сидни Прескотт; неплохая, насыщенная саспенсом сцена в доме главной героини; в целом первую половину смотреть более-менее нормально; Минусы: чувствуется катастрофическая нехватка идей авторов; дочь Сидни это какое-то сплошное недоразумение; финальный кринж; 5 /10 Оценка

«Крик 7» / Scream 7

Жанр слэшер

Режиссёр Кевин Уильямсон

В ролях Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мейсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Роджер Джексон, Изабель Мэй, Джоэль МакГейл, Дэвид Аркетт, Мэттью Лиллард, Скотт Фоли, МакКенна Грейс, Тимоти Симонс

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2026

Сайт IMDb, официальный сайт

Последняя девушка, или уже скорее дамочка, Сидни Прескотт перебралась в городок Пайн-Гроув, штат Индиана. Все там выглядит, как в злосчастном Вудсборо — те же аккуратные белые домики с идеально подстриженным газоном, такие же уютные кофейни, те же розовощекие мамины пирожочки, обожающие хорроры. Единственное, чего здесь нет — это того, что бы напоминало о мерзавцах в черных балахонах и белой маске с ножом наперевес. А значит — это шанс оставить бурное прошлое позади.

Но вот незадача, само прошлое не хочет отпускать Сидни. На фоне того, что ей трудно найти общий язык со своей дочерью Тейтум, названной в честь той самой девушки, которую в оригинальном фильме сыграла Роуз Макгоуэн, в ее жизнь возвращается тот, с кого все началось 30 лет назад. Недаром же маньяка прозвали Призрачное лицо, ведь как раз призрак из прошлого начинает терроризировать героиню и ее семью.





После того как планы на съемки седьмого «Крика» постоянно нарушались, то из-за замен режиссеров, то из-за пертурбаций в актерском составе, в частности увольнения Мелиссы Барреры и ухода Дженны Ортеги, руководить парадом вызвался сценарист оригинала и один из отцов-основателей кровавой серии Кевин Уильямсон. Как ни странно, он впервые уселся в режиссерское кресло собственного детища и всего второй раз в карьере после неудачного дебюта «Проучить миссис Тингл», состоявшегося в далеком 1999 году.

Сказать, что у Уильямсона и его соавторов Гая Бусика и Джеймса Вандербилта полный ноль свежих идей — ничего не сказать.

Начинается история, как это принято, с обреченных болванчиков, на которых всем наплевать. Телефонный разговор, несколько стандартных вопросов о классике фильмов ужасов, какие-то жалкие попытки дать отпор душегубу, бесславная гибель. Ну а после этого наконец увидим Сидни Прескотт — похоже, студия, под давлением неблагоприятных обстоятельств, заплатила Нив Кэмпбелл все деньги мира, чтобы та таки вернулась на съемочную площадку.

Пока опытная мамаша будет спорить с непослушной дочкой о парнях, пролезающих в комнату девушки через окно, пройдет примерно полчаса. Может, минут 40. Зритель к этому времени наверняка успеет немного задремать, но новые кровавые расправы не заставят себя долго ждать. Эпизодическую Макенну Грейс, например, разделают, словно карпа в супермаркете. А насыщенные саспенсом сцены в доме Сидни — вообще лучшее, что есть во всем фильме.

Вдруг в кадре появится и журналистка Гейл Уэзерс, как всегда, в красочном пиджачке и в неизменном исполнении Кортни Кокс. Причем с пафосом не меньшим, чем состоялось появление Сары Коннор в «Терминаторе: Фатум» (2019). И вот на этом этапе, а это где-то половина хронометража, «Крик 7» заканчивается как кино в принципе.

Проблема даже не в том, что за все эти годы Сидни Прескотт так и не научилась прицельно стрелять — о Саре Коннор уже речь не идет. Беда в том, что во второй половине как нигде ощущается катастрофическая нехватка свежих идей. Снова смотреть на очередные побегушки от Призрачного лица — откровенно такое себе удовольствие. Те же метакомментарии стали максимально ленивыми.

Наряду со знакомыми персонажами создатели насыпали свежей обреченной детворы, от которой толку не больше, чем от вынимания с того света заслуженных пенсионеров. Из закромов достали даже Нэнси Лумис, мстившую за смерть сыночка в сиквеле 1997 года. Но вся эта игра в ностальгию едва работает и способна вызвать отклик разве что у хардкорных фанатов.

Финальное раскрытие главной интриги и традиционное, обычно высосанное из пальца, объяснение мотивации злодеяний — отдельный вид кринжа. Собственно, с этой составляющей у каждой новой серии было все больше проблем, а уровень абсурда на экране стремительно рос. Но на этот раз создатели превзошли самих себя. Более того, после таких длительных и бессмысленных обличительных речей у Сидни Прескотт больше шансов помереть от старости или со скуки, чем от руки очередного сумасшедшего горе-последователя Билли Лумиса.

Конечно, если вы были в восторге от новейших предшественников — нет никаких причин пропускать седьмой фильм в кино. Здесь примерно все то же самое, минус Баррера и Ортега, плюс Изабель Мэй, сыгравшая абсолютно бесполезного и раздражающего персонажа, и Эйса Германн из «Поколения Ви».

Для тех же, кто уверен, что все это явно затянулось и превратилось в самопародию, а Гостфейс нынче актуален разве что в «Очень страшном кино», лучше обратить внимание на что-то другое. Например, на грядущий «Проект «Аве Мария». Потому что по крайней мере в тамошнем космосе никто не услышит тот надоевший «Крик» — и это именно то, чего хотелось бы в кинозале в ближайшее время.



