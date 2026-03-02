"Крик 7" побил 20-летний рекорд франшизы с кассой в $160 млн на старте

Paramount может претендовать на первый крупный дебют в 2026 году, поскольку «Крик 7» стартовал в прокате сразу с $160+ млн.





Около $64,1 млн пришлись на «домашний» прокат, еще $97,2 млн добавили показы за рубежом. Это лучший дебют для фильма ужасов в истории студии и, очевидно, во франшизе в целом. Предыдущим лидером была лента «Паранормальное явление 3», которая открылась с $52,5 млн.

Еще интереснее результаты «Крик 7» выглядят на фоне оценок: ранее фильм побил рекорд, как наименее оцененный во франшизе с 38% на Rotten Tomatoes. Критики писали, что лента демонстрирует полное отсутствие остроумия, иронии и визуального шарма, присущих предыдущим частям.

«К сожалению, «Крик» окончательно превратился в то, что он когда-то не без успеха высмеивал», — лаконично подытожил в своей рецензии кинообозреватель ITC Денис Федорук.

Однако в Paramount больше смотрят на кассовые результаты, если говорить о дальнейшей «жизни» франшизы. Учитывая цифры, «Крик 8» уже в планах и, по словам Variety, съемки начнутся осенью.





«То, что седьмой фильм побил рекорд, свидетельствует о неизменной силе франшизы и устойчивости Призрачного лица, как культового злодея», — говорят в студии.

В седьмой части слэшера Сидни Прескот (Нив Кэмпбел) строит новую жизнь в живописном городке Пайн-Гроув, штат Техас: она вышла замуж за полицейского (Джоэл МакГейл) и родила дочь (Изабель Мэй), названную в честь погибшей подруги Татум. Однако Призрачное лицо не собирается оставлять ее в покое.

Режиссером фильма выступил Кевин Уильямсон, который написал сценарий к оригинальному «Крику» 1996 года. Среди остального актерского состава: МакКенна Грейс, Аса Джерманн, Анна Кэмп, Сэм Рехнер, Кортни Кокс и Мэттью Лиллард. «Крик 7» транслируется в украинских кинотеатрах с 27 февраля.

