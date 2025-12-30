Новости Крипто 30.12.2025 comment views icon

Криптовалютная биржа Toobit проводит кампанию-игру Christmas Trading Showdown с призовым фондом 1 млн USDT

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Криптобіржа Toobit проводить кампанію-гру Christmas Trading Showdown з призовим фондом 1 млн USDT

Биржа криптовалют Toobit запустила масштабную праздничную акцию «Christmas Trading Showdown» с пулом вознаграждений более 1 млн USDT. Кампания стартовала 19 декабря и продлится до 12 января 2026 года, предлагая трейдерам различные задания, лидерборды и бонусы.

Участники имеют шанс выиграть как реальные деньги, так и технику, путешествия и коллекционные подарки. Акция разделена на три ключевых направления. Первое — «Lift the Tree’s Secrets» — предполагает достижение больших торговых объемов на фьючерсах, чтобы разблокировать призы. Например, в период с 24 по 26 декабря для получения наград нужно торговать на сумму не менее 500 тыс. USDT, в конце года, с 31 декабря по 2 января — 1 млн USDT, а с 7 по 9 января — 2 млн USDT. Среди призов — путешествие в Испанию, iPhone 17 Pro, DJI Mini 5 Pro, Nintendo Switch 2, робот Unitree Go2 и рождественские Trial Funds.

Фото: Toobit

Второе направление, «Ride the Sleigh of Surprises», предполагает выполнение простых заданий для получения «mystery boxes» с призами. Среди них бонусы для торговли, токены DOGE, ITE, PUNCHI, MCQ, FDS, а также коллекционные предметы и мерч от Toobit. Задания включают регистрацию и депозит от 50 USDT, первый трейд на споте или фьючерсах, копирование сделок, подписку на активности и приглашение друзей.

Третье направление — «Top Santa’s Nice List» — это лидерборд для трейдеров с минимальным объемом фьючерсной торговли от 20 тыс. USDT. Самые успешные участники могут получить до 40 тыс. USDT для первого места, далее суммы уменьшаются до 200-го участника. Для всех трех сегментов акции предусмотрены строгие правила: манипуляции, wash-trading, мультиаккаунты или self-trading приводят к дисквалификации.

Данные: Toobit

Распределение призового пула включает 200 тыс. USDT для «Lift the Tree’s Secrets», 280 тыс. USDT для «Ride the Sleigh of Surprises», 500 тыс. USDT для «Top Santa’s Nice List» и 20 тыс. USDT для «Early Bird» бонусов, которые получают первые 2 000 зарегистрированных участников в период 19-22 декабря. Все объемы торговли проводятся реальными средствами; бонусные или тестовые фонды учитываются лишь частично. Акция охватывает как спотовую, так и фьючерсную торговлю.

Майк Уильямс, директор по коммуникациям Toobit, отметил, что кампания создана для того, чтобы предоставить трейдерам праздничный и захватывающий опыт, который сочетает конкуренцию и вознаграждения. Это рождественская игра с элементами трейдинга и соревнования. По данным Toobit, почти каждый четвертый потребитель включает криптовалюту в свои сезонные планы, а 58% отдают предпочтение цифровым активам перед традиционными подарочными картами.

Источник: TooBit

