Новости Игры 03.06.2025 в 14:46 comment views icon

Критика сработала — Elden Ring: Nightreign получит кооператив на двоих до конца 2025 года

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Критика сработала — Elden Ring: Nightreign получит кооператив на двоих до конца 2025 года

FromSoftware решила успокоить недовольных игроков — полноценный кооператив на двоих в Elden Ring: Nightreign будет. Но это вопрос времени.

Разработчики планируют продолжить оказывать поддержку после удачного релиза Nightreign. В планах студии выпустить DLC (конец 2025-го) и режим для двоих игроков. FromSoftware на старте столкнулась с критикой прессы и игроков за отсутствие дуэта. Моддеры уже разрешили ситуацию на ПК, выпустив мод кооператива на двоих, но это не официальный режим и он не поддерживается на консолях.

FromSoftware очевидно услышала фидбек, поэтому анонс новой функции состоялся через несколько дней после релиза Nightreign. Ранее студия признала, что забыла реализовать дуэт, поскольку сосредоточилась на других двух режимах.

Вторая причина самых распространенных жалоб — FromSoftware сделала соло-режим слишком сложным. Поэтому Nightreign получила первый патч, который приносит баланс в прохождение. В патче добавили бесплатное автоматическое возрождение один раз после смерти на каждом из восьми финальных боссов, а также увеличено количество рун за экспедиции для игроков, играющих в одиночку. Еще обновление содержит ряд исправлений общих багов.

Кроме этого, с июня студия постепенно начнет выпускать улучшенные версии имеющихся «Королей ночи» — вероятно, речь идет об усиленных вариациях боссов Nightlords. Пока что деталей нет.

Тем временем Elden Ring: Nightreign уже разошлась тиражом более 3,5 млн копий в мире, из них 2 млн за первый день. Этого удалось добиться благодаря предварительным заказам и предварительным заказам и ранним продажам игры. Elden Ring Nightreign доступна для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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Источник: Games Radar

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