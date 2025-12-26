Криво это норма: ASUS говорит, что неровный разъем ROG Matrix RTX 5090 является частью дизайна

Новости Устройства 26.12.2025 comment views icon

ASUS отреагировала на жалобу относительно разъема питания в видеокарте ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition. Компания заявила, что смещенное расположение коннектора является преднамеренным и заложено в конструкцию еще на этапе проектирования.

Проблема получила огласку после того, как покупатель сообщил: его видеокарта прибыла с разъемом 12V-2×6, смещенным вправо относительно выреза в кожухе системы охлаждения. По словам владельца, из-за этого не хватает пространства для полноценного подключения кабеля питания.

В своем официальном заявлении ASUS отмечает:

«После проверки нашей инженерной командой было подтверждено, что нецентрированное расположение разъема питания является частью оригинального дизайна продукта, определенного с учетом общей структурной и электрической компоновки».

Разъем 12V-2×6 требует полного и плотного подключения — особенно в случае флагманской модели уровня RTX 5090. Если рамка кулера даже частично перекрывает корпус разъема, кабель может не зафиксироваться должным образом. Это критично для видеокарты, которую ASUS продвигает с акцентом на «двойное питание»: в паре с совместимой BTF-материнской платой и кабелем 12V-2×6 карта способна потреблять до 800 Вт энергии. Хотя один энтузиаст существенно превысил лимиты питания ROG Matrix RTX 5090, подав 750 Вт мощности лишь через 12V-2×6, который обычно ограничен 600 Вт.

Пользователь Reddit, обративший внимание на проблему, не может использовать видеокарту в заявленном режиме 800 Вт. Более того, без BTF-материнской платы он, вероятно, вообще не сможет нормально эксплуатировать эту модель.

Неровный разъем питания ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition / reddit

Ситуация накладывается на предыдущие сообщения о том, что ASUS временно задерживала поставки ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition партнерам, работая над изменениями в продукте из-за «проблемы качества». Впоследствии компания заявила о восстановлении доступности, но официально не связала задержку именно с проблемой разъема питания.

После заявления ASUS возникает логичный вопрос: какой именно кабель и какой запас пространства в корпусе должны предусматривать покупатели? И почему компания не предупреждает заранее, что разъем намеренно смещен и поддерживает не все 16-контактные кабели? Пока ASUS не предоставила четких практических рекомендаций, что выглядит странно для лимитированной видеокарты стоимостью $3999.

Несмотря на то, что ASUS не признала наличие дефекта, компания подтвердила, что видеокарта все еще находится в пределах 30-дневного окна возврата. По словам пользователя Reddit с ником Adrenaline424, он планирует вернуть покупку.

Источник: videocardz

