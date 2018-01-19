“Кто больше?”: BMW обещает, что серийная версия электромобиля iNext поступит в продажу в 2021 году с запасом хода 700 км

Осенью прошлого года на Франкфуртском автосалоне немецкий автопроизводитель BMW представил концепт электромобиля i Vision Dynamics с солидным запасом хода в 600 км. При этом для серийной модели серии iNext, продажи которой стартуют в 2021 году, компания решила не снижать планку автономности до более реалистичной, а повысить ее, заявив на автошоу в Детройте, что эта модель получит запас хода в 700 км (435 миль).

В данный момент BMW iNext следующего поколения находится на стадии разработки, так что окончательные параметры в условиях реального использования сам производитель узнает только после дорожных тестов. Однако в любом случае заявленные характеристики должны быть подкреплены соответствующей емкостью батарей, которые разработчики должны заложить в проект на этапе проектирования.

BMW i Vision Dynamics

Отметим, что в самом числе “700 км” нет ничего сверхъестественного – тот же седан Tesla Model S 100D c батареей емкостью 100 кВтч уже показывает запас хода на уровне 560 км (350 миль), а суперкар Tesla Roadster и вовсе обещает умопомрачительные 1000 км (620 миль) от аккумуляторов на 200 кВтч. Соответственно, оснастив BMW iNext батареей емкостью 150 кВтч (плюс-минус пара десятков кВтч), немецкий автопроизводитель без труда добьется поставленной задачи.

Дело тут скорее в том, что заявленный показатель в 700 км задает новую планку для всех остальных производителей, которые пристально наблюдают за своими конкурентами в преддверии начала 2020 годов, когда электромобили не начнет продавать только самый ленивый и недальновидный автопроизводитель. Тот же Nissan Leaf, не говоря уже о премиальных моделях, нацелился на уровень 225 миль (360 км) с батареей в 60 кВтч, так как понимает, что батарея на 40 кВтч и запас хода 240 км – это сегодняшний, но никак не завтрашний день, а новинки I.D. от Volkswagen со старта обещают запас хода в 500 км.

Напомним, что в начале года представители BMW заявили, что покупатели электромобилей бренда могут рассчитывать на то, что даже через 15 лет аккумуляторные батареи их автмобилей сохранят не менее 70% своей емкости. При этом сами батареи продолжат работать, так что владельцы возрастных электромобилей смогут использовать их для поездок на более короткие расстояния или же начатаь эксплуатировать старые батареи в качестве домашних систем хранения энергии.

Источник: InsideEv`s