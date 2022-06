Kung Fu Panda: The Dragon Knight / «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» – новый трейлер и дата премьеры

Сервис Netflix опубликовал новый трейлер сериала Kung Fu Panda: The Dragon Knight / «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон», а также подтвердил дату его премьеры – 14 июля. Рыцарь-дракон – это третий сериал о Кунг-фу Панда и девятый побочный проект оригинального фильма 2008 года в целом.

Одиннадцатисерийный сериал Kung Fu Panda: The Dragon Knight / «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» рассказывает о приключениях По (Джек Блэк), в процессе которых он встречает Блуждающего Клинка (Рита Ора). Совместными усилиями им предстоит спасти мир от разрушения от рук таинственной пары ласок. Столкновение личностей героического дуэта шоу можно увидеть в трейлере, поскольку беззаботный По и напористая Бродячий Клинок должны научиться уживаться друг с другом, чтобы добиться успеха.

Kung Fu Panda: The Dragon Knight streams on July 14th and I'm ready for my home to become pure PANDA-monium. pic.twitter.com/j5ulauFEo0

— Netflix Family (@netflixfamily) June 16, 2022