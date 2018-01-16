Курс биткоина опустился ниже $12 тыс. Сейчас практически все криптовалюты показывают спад

До недавнего времени курс Bitcoin стабильно держался у отметки около $15 000, периодически увеличиваясь либо уменьшаясь, но после новостей о возможном запрете торговли криптовалютами в Южной Корее и сворачивании деятельности майнеров в Китае стоимость криптовалюты начала снижаться. И вот сегодня утром курс криптовалюты Bitcoin упал ниже $12 тыс. То есть, за последнюю неделю криптовалюта потеряла около $3 тыс.

По состоянию на 12:10 по Киеву, по данным агрегатора информации с бирж криптовалют Coinmarketcap.com, за один биткоин давали $11 621,70.

За последний год биткоин несколько раз резко дешевел, но после падений валюта обычно возвращалась к росту и обновляла исторические максимумы. Впрочем, не факт в последний раз Bitcoin прыгнул очень высоко – 17 декабря криптовалюта взяла психологический рубеж в $20 000. Не факт, что валюте когда-либо удастся побить этот рекорд, особенно с учетом последних метаморфоз на рынке.

Справедливости ради отметим, что вместе с биткоином падают котировки практически всех криптовалют. То есть, весь рынок криптовалют вошел в нисходящую тенденцию. На момент написания этих строк мировая капитализация всех криптовалют составляет $502 млрд.

Источник: Coinmarketcap.com