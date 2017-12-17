Курс Bitcoin превысил $20 000!

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После родео на прошлой неделе, когда стоимость Bitcoin за два дня выросла более чем на $5 тыс., на этой неделе наблюдалось относительное затишье. Торги проходили в коридоре от $15 тыс. до $17,5 тыс.

Но такое относительное спокойствие продолжалось недолго. Уже в субботу курс биткоин преодолел рубеж в $19 тыс. и достиг уровня в $19,5 тыс. В воскресенье рост цены криптовалюты возобновился, в результате чего был взят психологически важный рубеж в $20 тыс. По данным ресурса Coinmarketcap, стоимость Bitcoin установила очередной рекорд на отметке $20089 за одну криптомонету. Соответственно, капитализация криптовалюты достигла $326 млрд. Затем последовал небольшой откат до уровня $19,6 тыс.

Напомним, в конце прошлого месяца – 28 ноября – цена Bitcoin впервые преодолела рубеж в $10 тыс. Таким образом, менее чем за 3 недели стоимость криптовалюты увеличилась на следующие $10 тыс.