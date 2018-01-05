Курс Ethereum впервые преодолел отметку в $1000, хотя еще месяц назад криптовалюта стоила около $400

В последнее время многие настолько увлеклись отслеживанием и обсуждением колебаний курса Bitcoin, что напрочь забыли о существовании других криптовалют, кроме самой популярной, и еще Карбованца, о котором мы периодически писали. Тем временем, вторая по популярности криптовалюта – Ethereum – на этой неделе (4 января) впервые превысила отметку стоимости в $1000. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk, отслеживающего курсы криптовалют.

Непосредственно сейчас стоимость Ethereum, если ориентироваться на тот же сайт Coindesk, составляет $1051. Примечательно, что предыдущий максимум в $900 эфир покорил всего двумя днями ранее, 2 января. И это при том, что месяц назад за одну виртуальную монету Ethereum давали более чем вдвое меньше – около $400. До биткоина еще, конечно, далеко, но темпы роста этой криптовалюты, безусловно, впечатляют.

То есть, на фоне стабилизировавшегося на уровне $15 тыс. курса биткоина рынок продолжает расти за счет других криптовалют. К настоящему моменту мировая капитализация всех криптовалют составляет $759 млрд. Эфир по этому показателю занимает третье место ($100 млрд), уступая Bitcoin ($257 млрд) и Ripple ($120 млрд). Кстати говоря, Ripple – это еще одна стремительно растущая криптовалюта, с начала года ее стоимость выросла примерно в 300 раз.

Источник: Coindesk