Квентин Тарантино намеренно снимал "Омерзительную восьмерку" в "лютый мороз", чтобы ускорить работу

В новом интервью Уолтон Гоггинс поделился интересными подробностями давней работы с Квентином Тарантино. Оказывается, на момент съемок вестерна «Омерзительная восьмерка» режиссер намеренно выбрал «экстремально холодную погоду», чтобы ускорить процесс производства.

Действие фильма «Омерзительная восьмерка» разворачивается в Вайоминге через несколько лет после Гражданской войны. Восемь человек, которые ищут убежища во время снежной бури, оказываются в магазине, хозяева которого исчезли. Им придется провести там несколько дней, пока буря не утихнет, и заодно определить, кто из них является сообщником приговоренной к смертной казни преступницы.

Внутренние сцены фильма снимали на Red Studios в Голливуде, внешние — на ранчо вблизи Теллурайда, штат Колорадо. Фильм получил «Золотой глобус» за лучший оригинальный саундтрек и «Оскар» за лучшую музыку. Главные роли взяли на себя Курт Рассел (Джон Рут), Сэмюэл Л. Джексон (майор Маркус Уоррен) и Дженнифер Джейсон Ли (Дейзи). Гоггинс сыграл Криса «Шерифа» Мэннинкса.

В интервью Vanity Fair Гоггинс рассказал, что Тарантино намеренно выбирал для съемок «экстремально морозную погоду» с целью ускорить производство. Актер называет условия «ужасными» и «смертельно холодными», и даже вспоминает, как Рассел начал «дуреть от мороза и разговаривать со стулом»:

«Это была самая холодная площадка, на которой я когда-либо работал. Было холоднее, чем во всем штате Колорадо. Но когда мы перешли к съемкам в студии, Квентин сказал: «Знаете, я сделаю и здесь мороз, чтобы быстрее снимать». Сам он каждый день надевал все более толстые куртки и был в тепле, в то время как мы смертельно мерзли. Условия были ужасные. Однажды я увидел, как Курт Рассел разговаривает со стулом. Вот насколько мы были истощены и безумны во время работы над этим фильмом».

И Рассел, и Джексон уже комментировали сложные условия съемок. Оба признались, что раньше работали на холоде, но обычно имели возможность хотя бы время от времени согреться. В случае с «Омерзительной восьмеркой» такого не было.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

«Омерзительная восьмерка» столкнулась со многими трудностями, прежде чем попала в кинотеатры. Перед началом метели, которая физически испытала актерский состав и съемочную группу, сценарий фильма просочился в интернет, а Тарантино чуть не отказался от проекта. Когда же они прибыли в Колорадо на производство, наступила хорошая погода, а снега не было. Применили искусственный, но он довольно быстро растаял, поэтому съемки приостановили в ожидании бури. Несмотря на все это, вестерн-триллер 2015 года оказался уникальным дополнением к жанру и получил кучу престижных наград.

Гоггинс, напомним, сейчас является одной из главных звезд сериала «Фоллаут», который вернется со вторым сезоном на Prime Video уже 17 декабря. Первые кадры и трейлер обещали нам показать предысторию его персонажа Гуля, известного как Купер Говард до войны.

Источник: ScreenRant