Квентин Тарантино назвал тройку своих лучших фильмов — и "один, для которого он родился"

Даже у Квентина Тарантино есть «любимый фильм Тарантино». Собственно, в последнем интервью режиссер назвал сразу три, где каждому отвел особую похвалу.

«Однажды в Голливуде» — мой любимый, «Бесславные ублюдки» — мой лучший», — заявил режиссер в подкасте The Church of Tarantino. «Но думаю, что «Убить Билла» — это лучший фильм Квентина, который никто другой не мог бы снять. Каждый его элемент словно щупальцами вырван из моего воображения, моей идентичности, моей любви, моей страсти и моей одержимости. Думаю, что это фильм, для которого я родился».

Режиссер добавил, что «Бесславные ублюдки» получили «лучший сценарий» в его карьере, тогда как сразу за ним в этом списке следуют «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде»:

«Однако есть аспект «Омерзительной восьмерки», который, по моему мнению, является, пожалуй, моей лучшей режиссурой собственного материала, то есть материал написан и он основательный. Мне не нужно его создавать, как в «Убить Билла», он прямо там. И здесь, я думаю, мое лучшее режиссерское исполнение своего материала».

Обратите внимание, что Тарантино перечисляет три фильма, которые он снял в 21 веке. Здесь нет ни одного упоминания о «Криминальном чтиве» или «Бешеных псах». В интервью он признает, что в этих двух работах были некоторые кадры, которые были «ошибками новичка».

«В обоих этих фильмах была просто любительская хрень, потому что я не знал, что, черт возьми, делаю. Я этим не горжусь. Думаю, что они фантастические, конечно, но сейчас я профессионал, а тогда был чертовым новичком».

Несмотря на любовь Тарантино к «Однажды в Голливуде», спиноф фильма под названием «Приключения Клиффа Бута» будет режиссировать Дэвид Финчер. В другом интервью Квентин объяснил, что отказался от проекта, потому что идея того, что его «10-й и последний фильм» станет сиквелом, «не вызвала у него энтузиазма». Отметим, что сценарий к продолжению Тарантино написал сам и, по слухам, продал Netflix за $20 млн

«Мне нравится сценарий, но получается, что я двигаюсь по тому пути, на котором уже был», — говорит Квентин. «Он просто немного меня разочаровал. В этом последнем фильме я снова не знаю, что делаю. Я должен находиться на неизведанной территории».

Напомним, что ранее Тарантино расхвалил сериал «Новости», отметив Аарона Соркина, как «лучшего автора диалогов» в Голливуде, а также хит ужасов Netflix, который, по мнению режиссера, «не имеет конкурентов» в жанре.

Источник: Word of Real, Variety