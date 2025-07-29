Китай — лидер возобновляемой энергетики, три четверти проектов строят именно там

Сейчас около трех четвертей всех новых проектов ветровой и солнечной энергетики в мире строит Китай.

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Согласно новому отчёту Global Energy Monitor (GEM), Китай лидирует в мире по объемам внедрения источников возобновляемой энергетики. В стране уже ведется строительство 510 ГВт мощностей, а общая проектная мощность впоследствии должна достичь 1,3 ТВт.

На начало 2025 года действующие мощности ветровой и солнечной энергетики на территории Поднебесной уже достигли 1,4 ТВт, что равно 44% от общемирового показателя и превышает суммарную мощность ЕС, США и Индии вместе взятых.

В первом квартале этого года ветровая и солнечная энергетика обеспечила 22,5% электроэнергии страны, впервые обогнав мощности тепловой энергетики. Большая часть недавно построенных мощностей в Китае приходится на централизованные коммунальные проекты, особенно в северных и западных регионах, таких как Синьцзян и Внутренняя Монголия, где сосредоточено почти 40% запланированных солнечных и ветровых мощностей страны.

Только в течение 2024 года в Китае ввели в работу 278 ГВт солнечной и 46 ГВт ветровой энергии. В то же время для Китая все большее значение приобретает морская ветроэнергетика. С менее чем 5 ГВт в 2018 году мощность морской ветроэнергетики выросла до 42,7 ГВт к марту 2025 года, что составляет более половины всех морских ветроэнергетических мощностей, строящихся в мире.

Эта технология пользуется особой популярностью в прибрежных провинциях, таких как Цзянсу и Гуандун. В этих регионах также реализуются пилотные инициативы по интеграции морской ветроэнергетики с тяжелой промышленностью и производством экологически чистого водорода.

Однако, несмотря на стремительное развитие, морская ветроэнергетика сталкивается с трудностями. После постепенного прекращения государственных субсидий в 2021 году ежегодный прирост мощностей снизился, а затем начал постепенно расти.

Сейчас морская ветроэнергетика Китая уже достигла показателя в 67 ГВт. При этом около 40% новых проектов находится на стадии разработки. Новые пилотные проекты направлены на интеграцию морской ветроэнергетики с перспективными технологиями, такими как подводные центры обработки данных и прямая электрификация промышленных комплексов. Ожидается, что в этом году новые мощности будут вводиться в эксплуатацию рекордными темпами, а расширение солнечной и ветровой энергетики в Китае меняет мировой энергетический ландшафт.

Источник: Mongabay; ZME Science