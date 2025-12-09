Китай обязал производителей добавлять на павербанки ЖК-дисплеи

Китайских производителей павербанков обяжут производить устройства с жидкокристаллическими дисплеями, а также разработать специальные мобильные приложения для мониторинга устройств.

Правила распространятся на всех местных производителей и были разработаны министерством промышленности и информационных технологий Китая в ответ на рост количества опасных инцидентов, например, взрывов или возгораний портативных аккумуляторов в самолетах. В прошлом году всплеск был настолько большим, что китайские власти запретили брать пассажирам на борт зарядные устройства без отметки Китайской обязательной сертификации (China Compulsory Certification, CCC).

Предложенный стандарт требует, чтобы все павербанки имели ЖК-дисплей для отображения состояния заряда, или были оснащены сопутствующим приложением для мониторинга в режиме реального времени. Когда он вступит в силу, то фактически заменит CCC. Ожидается, что это произойдет уже к июню 2026 года.

Кроме требований к наличию ЖК-дисплеев и программы мониторинга, устройства будут проходить более строгие испытания на безопасность. В частности в том, что касается тестов на прокалывание, долговечность и термостойкость: в последнем случае аккумуляторы должны выдержать температуру 135°C в течение 60 минут, а не 130°C в течение 30 минут, как было раньше. Есть и требование к усиленной защите от перезарядки, которая предусматривает, что устройство должно выдержать скачки напряжения до 1,4 раза от стандартного уровня.

В отрасли уже назвали требования строгими, тогда как эксперты прогнозируют, что они заставят закрыться более 70% маленьких производителей, которые не имеют технических возможностей для производства товаров по обновленным стандартам.

Напомним, что в июне Anker отозвала более миллиона павербанков из-за риска возгорания. Речь идет о моделях PowerCore 10000 (A1263) в черном, синем, белом и красном цветах, произведенных с 1 января 2016 года до 30 октября 2019 года.

https://itc.ua/articles/tverdotelnye-akkumulyatory-bystro-zaryazhayutsya-y-ne-zagorayutsya-pochemu-yh-do-syh-por-net-v-smartfonah-y-avto/