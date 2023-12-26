Китай ослабил ограничения по играм — после того, как Tencent и NetEase потеряли $80 млрд

Ранее китайский регулятор опубликовал противоречивые правила, ограничивающие разработку онлайн-игр, некоторый контент и расходы взрослых игроков в играх.

Больше всего от ограничений пострадали два ведущих китайских издателя игр — NetEase и Tencent. В конце концов, как сообщает Bloomberg, в понедельник Китай одобрил 105 внутренних игр, чтобы несколько ослабить новые правила и продемонстрировать «поддержку развития онлайн-игр».

Масштабные ограничения, которые неожиданно застали игроков отрасли и инвесторов в последний торговый день перед Рождеством, напомнили о жестоких репрессиях в технологическом секторе 2021 года. Тогда же разные агентства резко ввели ограничения в секторах электронной коммерции и развлечений, сдерживая Ant Group, которую поддерживает Джек Ма, и Alibaba Group, одновременно уничтожая индустрию онлайн-образования.

Tencent упал на 16% — это наибольшее внутридневное падение с 2008 года; тогда как его конкурент NetEase — на рекордные 18%, а популярный среди геймеров сервис социальных сетей Bilibili — на 14%. Вместе они потеряли около $80 млрд рыночной стоимости.

На протяжении многих лет Пекин становился все более жестким в отношении видеоигр. В 2021 году были установлены строгие ограничения на время игры для лиц в возрасте до 18 лет и приостановлено одобрение новых видеоигр примерно на восемь месяцев из-за беспокойства игровой зависимостью.

В прошлом году одобрение новых игр возобновили, но 2022-й стал самым сложным годом для китайской игровой индустрии, поскольку общий доход впервые сократился. В то же время, по данным промышленной ассоциации CGIGC, на которую ссылается Reuters, китайский рынок видеоигр в этом году вернулся к росту, поскольку внутренние доходы выросли на 13% до $42,6 млрд.