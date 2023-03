Джек Ма вернулся в Китай — после критики власти основатель Alibaba некоторое время скрывался за границей

Один из самых известных бизнес-лидеров Китая, соучредитель Alibaba Group и гиганта финансовых технологий Ant Group, Джек Ма почти исчез из публичного пространства после того, как раскритиковал регуляторов в публичном выступлении в Шанхае в 2020 году. Его возвращение на родину – неплохой шанс для Пекина восстановить свою репутацию среди бизнеса.

Со времени отъезда Ма регуляторная политика Пекина усилилась в своем влиянии на недвижимость, интернет-платформы и образование, а мировое бизнес-сообщество все скептичнее относилось к действиям китайских властей в отношении предприятий, не являющихся государственными. Сегодня президент Си Цзиньпин вроде как консолидирует власть, сосредотачивает внимание на экономике и хочет создать благоприятный для бизнеса имидж.

Власти Китая неоднократно пытались убедить Ма, который долгое время путешествовал по миру, а последние полгода скрывался в Токио, вернуться в страну, чтобы продемонстрировать, как правительство поддерживает бизнес. Но предприниматель заявлял, что ушел из компаний и сосредоточился на исследовании сельскохозяйственных технологий за границей. Руководителям Ant и Alibaba Ма советовал не рассчитывать на его возвращение в Китай.

На прошлой неделе Ма вернулся в Китай, а в понедельник посетил школу в Ханчжоу, которую основал в 2017 году. Он, как бывший учитель английского языка, рассказал, что однажды планирует вернуться к преподаванию, а говорил о ChatGPT.

Длительное отсутствие миллиардера только усиливало недоверие предпринимателей и глобальных инвесторов к Пекину в то время, когда недавно назначенный премьер-министр Ли Цян пообещал свою «непреклонную поддержку» частному сектору.

Между тем, эксперты очень сомневаются в реальности обещанной поддержки бизнеса от властей Китая.

Внезапное исчезновение банкира технологической индустрии Бао Фана в прошлом месяце, которое было связано с правительственным расследованием, только разожгло опасения бизнес-элиты Китая, что подавление частного сектора никуда не делось.

В январе, даже когда центральный банк Китая объявил, что изучает пути поддержки технологических компаний, государственные учреждения ужесточили контроль над Alibaba, получив так называемую «золотую акцию» в ее медиа-подразделении. Ходят слухи, что подобные планы рассматриваются и в отношении дочерней компании Tencent Holdings. Между тем, в стране создается национальное бюро полиции и защиты данных.

Жесткая регуляторная политика и сделки о золотых акциях были признаками первого десятилетия правления Си как самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна. Местные миллиардеры получили усиленный государственный надзор за бизнесом и вынуждены как можно дальше держаться от политики, а также жертвовать большие суммы на социальное обеспечения.

Финтех-гигант когда-то считался визитной карточкой китайского предпринимательства и инноваций. Несколько лет назад Ма, член Коммунистической партии, был награжден за вклад в развитие нации во время большой церемонии в Доме народного собрания в Пекине.

Впоследствии эксцентричный бизнесмен обвинил регуляторов Китая в подавлении инноваций и сравнил местные банки с ломбардами. Его комментарии разозлили президента Си Цзиньпина, и Ма исчез из виду общественности на три месяца. Он появлялся в 48-секуном видеоролике в сети в начале 2021 года, который один из аналитиков назвал похожим на видео с заложником, а также был замечен в Японии, Испании, Австралии и Таиланде.

#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the [COVID-19] epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI

— Global Times (@globaltimesnews) January 20, 2021