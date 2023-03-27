Джек Ма вернулся в Китай — после критики власти основатель Alibaba некоторое время скрывался за границей

Один из самых известных бизнес-лидеров Китая, соучредитель Alibaba Group и гиганта финансовых технологий Ant Group, Джек Ма почти исчез из публичного пространства после того, как раскритиковал регуляторов в публичном выступлении в Шанхае в 2020 году. Его возвращение на родину – неплохой шанс для Пекина восстановить свою репутацию среди бизнеса.

Со времени отъезда Ма регуляторная политика Пекина усилилась в своем влиянии на недвижимость, интернет-платформы и образование, а мировое бизнес-сообщество все скептичнее относилось к действиям китайских властей в отношении предприятий, не являющихся государственными. Сегодня президент Си Цзиньпин вроде как консолидирует власть, сосредотачивает внимание на экономике и хочет создать благоприятный для бизнеса имидж.

Власти Китая неоднократно пытались убедить Ма, который долгое время путешествовал по миру, а последние полгода скрывался в Токио, вернуться в страну, чтобы продемонстрировать, как правительство поддерживает бизнес. Но предприниматель заявлял, что ушел из компаний и сосредоточился на исследовании сельскохозяйственных технологий за границей. Руководителям Ant и Alibaba Ма советовал не рассчитывать на его возвращение в Китай.

На прошлой неделе Ма вернулся в Китай, а в понедельник посетил школу в Ханчжоу, которую основал в 2017 году. Он, как бывший учитель английского языка, рассказал, что однажды планирует вернуться к преподаванию, а говорил о ChatGPT.

Длительное отсутствие миллиардера только усиливало недоверие предпринимателей и глобальных инвесторов к Пекину в то время, когда недавно назначенный премьер-министр Ли Цян пообещал свою «непреклонную поддержку» частному сектору.

«Был неправильный дискурс, который вызвал беспокойство среди частных предпринимателей в прошлом году», – сказал Ли во время Всекитайского собрания народных представителей в марте. Регуляторы «не должны нажимать только на тормоза», добавил он.

Между тем, эксперты очень сомневаются в реальности обещанной поддержки бизнеса от властей Китая.

«Публичные сообщения поддерживают предпринимательство, но сильный государственный контроль и идеология все еще окажут влияние. Бизнес все еще находится под контролем партии», — сказал Кристофер Маркиз, соавтор книги «Мао и рынки: коммунистические корни китайского предпринимательства».

Внезапное исчезновение банкира технологической индустрии Бао Фана в прошлом месяце, которое было связано с правительственным расследованием, только разожгло опасения бизнес-элиты Китая, что подавление частного сектора никуда не делось.

В январе, даже когда центральный банк Китая объявил, что изучает пути поддержки технологических компаний, государственные учреждения ужесточили контроль над Alibaba, получив так называемую «золотую акцию» в ее медиа-подразделении. Ходят слухи, что подобные планы рассматриваются и в отношении дочерней компании Tencent Holdings. Между тем, в стране создается национальное бюро полиции и защиты данных.

Жесткая регуляторная политика и сделки о золотых акциях были признаками первого десятилетия правления Си как самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна. Местные миллиардеры получили усиленный государственный надзор за бизнесом и вынуждены как можно дальше держаться от политики, а также жертвовать большие суммы на социальное обеспечения.

«Частным компаниям разрешено развиваться при условии, что они преследуют и уважают цели и философию партии. Это сродни вторжению изнутри», — сказал Джордж Магнус, автор книги «Красные флаги: Почему Китай Си под угрозой»

Судьба Ant Group и Ма

Финтех-гигант когда-то считался визитной карточкой китайского предпринимательства и инноваций. Несколько лет назад Ма, член Коммунистической партии, был награжден за вклад в развитие нации во время большой церемонии в Доме народного собрания в Пекине.

Впоследствии эксцентричный бизнесмен обвинил регуляторов Китая в подавлении инноваций и сравнил местные банки с ломбардами. Его комментарии разозлили президента Си Цзиньпина, и Ма исчез из виду общественности на три месяца. Он появлялся в 48-секуном видеоролике в сети в начале 2021 года, который один из аналитиков назвал похожим на видео с заложником, а также был замечен в Японии, Испании, Австралии и Таиланде.

#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the [COVID-19] epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI — Global Times (@globaltimesnews) January 20, 2021

В ноябре 2020 года китайские регуляторы внезапно прекратили IPO Ant Group – на сумму $34 миллиарда, что стало бы самым большим размещением акций в истории. Пекин также приказал группе компаний продать некоторые медиа-активы, включая гонконгское издание South China Morning Post. Через несколько месяцев Alibaba была оштрафована на рекордные $2,8 миллиарда за антиконкурентные действия.

Ant Group все еще планирует выйти на биржу, но вряд ли проведет IPO в этом году, говорят люди, знакомые с ситуацией. Компания также должна пересмотреть свою деятельность, чтобы успокоить регуляторов. В результате Ant станет совсем другой компанией по сравнению с техногигантом, оцененным в $315 миллиардов в 2020 году.

Далее компания должна выяснить, кто из чиновников будет контролировать ее разветвленный бизнес, охватывающий все — начиная от управления капиталом и заканчивая платежами и кредитованием; и, что более важно, когда они представят компании лицензию на финансовый холдинг, чтобы обеспечить ее выживание.

Ма сказал, что откажется от контроля над Ant в январе, сократив свое право голоса до 6,2%. Кроме отхода из своего бизнеса, предприниматель также снизил свое влияние как лидер общины. В декабре он отказался от должности главы ассоциации предпринимателей в провинции Чжэцзян.

Источник: Bloomberg, Reuters