Китай построит в Азии крупнейший оптический телескоп с зеркалом как у «Джеймса Уэбба», проект оценивается в $69-84 млн

Университет Пекина хочет построить самый большой оптический телескоп в Азии и тем самым сократить разрыв в астрономических возможностях с остальным миром. Планируется создать первый телескоп диаметром 6 метров к 2024 году, а к 2030 году зеркало будет увеличено до 8 метров. Проект получил название Expanding Aperture Segmented Telescope (EAST).

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Согласно заявлению Университета Пекина, телескоп «значительно улучшит возможности наблюдения Китая в области оптической астрономии». Предполагается, что EAST станет первым оптическим телескопом мирового класса в восточном полушарии. На сегодня ведущие телескопы находятся в Западном полушарии, в районе Мауна-Кеа на Гавайях, в Атакаме в Чили и на Канарских островах у побережья северо-западной Африки.

Первая фаза проекта EAST предусматривает создание зеркала, состоящего из 18 шестиугольных зеркальных сегментов, напоминающего зеркало для космического телескопа Джеймса Уэбба NASA. Зеркало будет иметь диаметр около 6 метров, что опять же похоже на зеркало JWST. Однако китайский телескоп будет расположен не в космосе на расстоянии около 1,5 млн км от Земли, а на горе Сайшитэн недалеко от города Лэнху в провинции Цинхай на Тибетском плато на высоте около 4200 метров. На втором этапе вокруг зеркала будет добавлено кольцо из еще 18 шестиугольных сегментов. Таким образом, к 2030 году зеркало будет увеличено до 8 метров в диаметре.

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По оценкам Университета Пекина, стоимость проекта составит от 500 до 600 млн юаней ($69-84 млн). Работа над проектом идёт в соответствии с планом.

Источник: space