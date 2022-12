Китай провалил исторический запуск Zhuque-2 – коммерческой ракеты с кислородно-метановым двигателем

Китай мог обогнать США в гонке по запуску ракеты на метановом топливе, однако первая попытка оказалась неудачной.

Ракета с кислородно-метановым двигателем Zhuque-2 поднялась с недавно построенных установок космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби около 3:30 утра 14 декабря. Кадры, которые сняли очевидцы и опубликовали в соцсетях, зафиксировали не только красивый момент запуска ракеты в небо в сопровождении белых облаков выхлопных газов, но и проблемы со второй ступенью.

Looks like Zhuque-2 second stage failed to reach orbital velocity. Satellites lost. Similar to Zhuque-1 launch four years ago. https://t.co/DuDtHVHyyc

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 14, 2022