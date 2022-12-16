Китай провалил исторический запуск Zhuque-2 – коммерческой ракеты с кислородно-метановым двигателем

Китай мог обогнать США в гонке по запуску ракеты на метановом топливе, однако первая попытка оказалась неудачной.

Ракета с кислородно-метановым двигателем Zhuque-2 поднялась с недавно построенных установок космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби около 3:30 утра 14 декабря. Кадры, которые сняли очевидцы и опубликовали в соцсетях, зафиксировали не только красивый момент запуска ракеты в небо в сопровождении белых облаков выхлопных газов, но и проблемы со второй ступенью.

Looks like Zhuque-2 second stage failed to reach orbital velocity. Satellites lost. Similar to Zhuque-1 launch four years ago. https://t.co/DuDtHVHyyc — Andrew Jones (@AJ_FI) December 14, 2022

Об успешных запусках в Китае обычно сообщают сразу, но об этом случае пока молчат. СМИ говорят о проблемах со вспомогательными двигателями, которые не сработали после загорания главного.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Zhuque-2 работает на газогенераторных двигателях и способна доставлять полезную нагрузку до 6000 килограммов на 200-километровую низкую околоземную орбиту, LEO, или 4000 килограммов на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту, SSO.

Ракета имеет диаметр 3,35 метра (такой же, как и у ракет Long March), общую высотку 49,5 метра, взлетную массу 219 тонн и тягу 268 тонн.

Миссия Zhuque-2 должна была стать первым в мире орбитальным запуском ракеты, работающей на метановом топливе. Ряд компаний в США работают над собственными тестовыми полетами подобных ракет-носителей: Starship от SpaceX, ULA Vulcan, New Glenn от Blue Origin, Neutron от Rocket Lab и Terran 1 от Relativity Space.

Разработка метановых ракетных двигателей связана с многочисленными инженерными проблемами, но обещает преимущества с точки зрения возможности повторного использования, способности, которая сделает менее затратным рынок запуска.

Zhuque-2 – разработка Landspace. Первый запуск, который компания совершила 4 года назад (с гораздо меньшей твердотопливной Zhuque-1), также закончился неудачей. В ноябре Landspace заявляла, что уже работает над второй моделью Zhuque-2. Пока непонятно, как нынешняя неудача повлияет на сроки новой попытки запуска.

При попытке запуска в среду использовалась одноразовая ракета, но Landspace работает над тем, чтобы сделать Zhuque-2 многоразовой и в последние месяцы испытала 80-тонный двигатель TQ-12, приводящий в движение первую степень Zhuque-2. Компания также работает над усовершенствованным двигателем второй ступени, который не нуждается во вспомогательных.

Китайские фирмы iSpace, OneSpace и Galactic Energy также опробовали или осуществили запуск легких твердотопливных ракет, а также побочных продуктов гигантских государственных предприятий CASC (China Rocket), CASIC (Expace) и Китайской академии наук (CAS Space).

Но и эти компании направляют усилия на разработку альтернативных версий: iSpace создает собственную ракету с металлоксовым двигателем Hyperbola-2, а Galactic Energy разрабатывает двухступенчатую керосиново-кислородную Pallas-1 (предназначенную для транспортировки 5000 килограммов на LEO или 3000 килограммов на SSO). Обе могут быть запущены в 2023 году.

Еще одна компания, Deep Blue Aerospace, также испытывает свою многоразовую ракету-носитель Nebula-1.

Главный космический подрядчик Китая CASC также представил концепции многоразовых металлоксовых пусковых установок и работающую на метане версию Long March 9. Главный шанхайский ракетостроительный институт также рассматривает решения по запуску металлокса.

Ранее Китай заявил, что планирует построить свою первую лунную базу (которая, вероятно, будет питаться атомной энергией) до 2028 года. Ее базовая конфигурация, состоящая из посадочного модуля, бункера, орбитального аппарата и марсохода, будет создана в рамках миссий Чанье 6, 7 и 8. Китайская база, вероятно, будет построена в южной полярной области Луны. Впоследствии она расширится до международной научно-исследовательской станции и астронавты из Китая, россии и других потенциальных стран-партнеров иногда будут находиться там, но большую часть времени она будет работать беспилотно.

Источник: Space News