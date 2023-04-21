Китай разрабатывает средства подавления связи и перехвата вражеских спутников

Согласно недавно просочившимся данным американской разведки, Китай создает кибероружие для захвата контроля над спутниками «вражеских», чтобы препятствовать передаче данных и военным наблюдениям. Эти действия являются частью плана по глобальному контролю над информационным пространством, которое Пекин считает важнейшим «полем боя».

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Одной из целей кибернетических атак является прекращение связи между низкоорбитальными спутниками Starlink и наземными терминалами путем созданием помех на необходимых частотах. Более амбициозные планы направлены на имитацию сигналов, которые спутники получают от своих операторов, чтобы прервать связь или полностью получить контроль над ними.

США, в свою очередь, никогда не раскрывали, обладают ли они подобными возможностями.

Военные США предупредили, что Китай добился значительного прогресса в развитии военных космических технологий, в том числе в области спутниковой связи. Генерал Б. Чанс Зальцман, командующий Космическими силами США, в январе заявлял в Конгрессе, что Пекин намерен агрессивно использовать космические технологии. Он указал, что китайские военные развернули 347 спутников, в том числе 35 запущенных за последние шесть месяцев, с целью мониторинга, отслеживания, нацеливания и нападения на силы США в случае конфликта.

Тайвань, обративший внимание на то, насколько важной была спутниковая связь Starlink для украинских военных, стремится построить коммуникационную инфраструктуру, которая сможет выдержать нападение со стороны Китая. Правительство привлекает инвесторов для создания собственного спутникового провайдера, а также экспериментирует с негеостационарными спутниковыми приемниками, размещенными в 700 местах по всему Тайваню, чтобы гарантировать работу сети и связь в случае войны или стихийных бедствий.

Кибервойна может стать эффективным средство в войне реальной. В начале российской агрессии в Украину кибератака привела к тому, что тысячи украинских военных маршрутизаторов производства американской компании Viasat стали неработоспособными за несколько часов до начала полномасштабного вторжения. Неназванный украинский чиновник назвал нападение «катастрофическим». Тогда произошел взлом компьютерных систем компании, устройствам были отправлены инструкции, которые привели к сбою.

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Источники: Ars Technica, Financial Times