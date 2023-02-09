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SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами

SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами

SpaceX предприняла неуказанные действия, чтобы помешать военным Украины использовать спутниковый интернет Starlink для управления беспилотниками на поле боя, заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, во время конференции в Вашингтоне.

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По ее словам, сервис Starlink, предоставляющий украинским военным широкополосную связь, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

«Украинцы использовали его таким образом, который не был предусмотрен и не являлся частью какого-либо соглашения», — сказала Шотвелл.

Позднее в беседе с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления дронами. Украина эффективно использовала беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности», — сказала она, имея в виду использование Starlink с дронами. «Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы уже сделали».

Шотвелл отказался сообщить, какие меры были приняты. Глава SpaseX считает, что использование Starlink с дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с украинским правительством, добавив, что контракт предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим от вторжения россии.

«Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально», — сказала она. «Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях».

SpaceX в частном порядке отправила множество терминалов Starlink в Украину, что позволило военным общаться и координировать действия с помощью почти 4000 спутников, которые компания. Правительства, включая Соединенные Штаты, Францию и Польшу, оплатили другие поставки терминалов Starlink помимо тех, которые финансируются в частном порядке SpaceX. россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, но, по словам Илона Маска, SpaceX в ответ изменила программное обеспечение сервиса.

В конце прошлого года в работе Starlink в Украине наблюдались перебои, которые SpaceX не объяснила. На вопрос, были ли эти сбои связаны с усилиями SpaceX по сдерживанию использования Starlink в наступательных целях, Шотвелл сказала: «Я не хочу на это отвечать, потому что не уверена, что знаю ответ».

Обзор терминала Starlink – опыт использования спутникового интернета от SpaceX в условиях украинского мегаполиса

Источник: Reuters


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