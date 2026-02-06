"Вбивця Starlink": Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт

Китайські науковці заявили про створення мікрохвильової зброї, здатної безперервно генерувати 20 гігаватів протягом 60 секунд безперервно. Такий рівень потужності раніше був недосяжним для компактних систем. Розробка дозволяє виводити з ладу супутники на низькій навколоземній орбіті, зокрема Starlink.





Винахід має підвищену тривалість роботи, надвисоку потужність і компактні габарити та може бути розміщена на різних платформах — від наземних комплексів і авіації до супутників. Проєкт реалізували в Північно-Західному інституті ядерних технологій у Сіані, провінція Шеньсі. Команді вдалося створити систему високопотужної мікрохвильової зброї (HPM), здатну працювати безперервно протягом повної хвилини, перевищивши попередню межу приблизно у три секунди, характерну для аналогічних технологій.

Пристрій, позначений як TPG1000Cs, описується як перший у світі компактний драйвер для високопотужної мікрохвильової зброї. Прорив безпосередньо пов’язаний зі здатністю підтримувати екстремальні рівні енергії тривалий час без втрати операційної стабільності. TPG1000Cs має довжину приблизно чотири метри та важить орієнтовно п’ять тонн. Зменшення маси стало можливим завдяки використанню конструкції з алюмінієвого сплаву.

За словами дослідників, у разі розміщення на супутниках мікрохвильова зброя може забезпечити пряму нейтралізацію інших супутників, класифікованих як загроза. Така універсальність значно розширює спектр можливих сценаріїв застосування. Згідно зі статтею, опублікованою в журналі High Power Laser and Particle Beams, система здатна генерувати до 3 000 високoенергетичних імпульсів за один сеанс, що значно перевищує можливості відомих аналогів. TPG1000Cs уже накопичив понад 200 000 імпульсів під час випробувань, продемонструвавши стабільну й надійну роботу. Ці показники подаються як свідчення технічної зрілості системи для подальшого розгортання.





За даними South China Morning Post, наземні мікрохвильові системи потужністю лише 1 ГВт уже здатні порушувати роботу комунікацій Starlink або навіть безпосередньо пошкоджувати супутники. Для порівняння: російський драйвер Sinus-7 працював близько однієї секунди і забезпечував приблизно 100 імпульсів за залп. Навіть попри обмежені можливості, система важила близько 10 тонн, що вдвічі більше за TPG1000Cs.

Для досягнення таких характеристик дослідники замінили традиційні прямі трубки на компактну подвійну U-подібну конструкцію. Вона забезпечує ефективніше відбиття енергії та дозволяє досягати аналогічної продуктивності приблизно на половині фізичного простору. Крім того, перехід на більш ефективну ізоляційну оливу суттєво збільшив можливості накопичення енергії. У сукупності ці зміни привели до створення більш компактних, потужних і надійних рішень для високопотужних систем.

Для Китаю це стратегічно важлива розробка. Китайська влада неодноразово заявляла, що супутники Starlink компанії SpaceX становлять загрозу національній безпеці країни. У цьому контексті Китай вже давно розвиває озброєння, яке неофіційно називають “вбивцями Starlink”, зокрема високопотужні мікрохвильові системи та лазери. SpaceX зі свого боку знизила орбітальну висоту своїх супутників, щоб зменшити ризик зіткнень із космічним сміттям. Водночас така стратегія може підвищувати вразливість цих платформ до атак із використанням наземних мікрохвильових систем.

Джерело: South China Morning Post