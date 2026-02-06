tradfi
Новини Military Tech 06.02.2026 comment views icon

"Вбивця Starlink": Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

"Вбивця Starlink": Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт
Photo: SCMP.com

Китайські науковці заявили про створення мікрохвильової зброї, здатної безперервно генерувати 20 гігаватів протягом 60 секунд безперервно. Такий рівень потужності раніше був недосяжним для компактних систем. Розробка дозволяє виводити з ладу супутники на низькій навколоземній орбіті, зокрема Starlink.


Винахід має підвищену тривалість роботи, надвисоку потужність і компактні габарити та може бути розміщена на різних платформах — від наземних комплексів і авіації до супутників. Проєкт реалізували в Північно-Західному інституті ядерних технологій у Сіані, провінція Шеньсі. Команді вдалося створити систему високопотужної мікрохвильової зброї (HPM), здатну працювати безперервно протягом повної хвилини, перевищивши попередню межу приблизно у три секунди, характерну для аналогічних технологій.

Пристрій, позначений як TPG1000Cs, описується як перший у світі компактний драйвер для високопотужної мікрохвильової зброї. Прорив безпосередньо пов’язаний зі здатністю підтримувати екстремальні рівні енергії тривалий час без втрати операційної стабільності. TPG1000Cs має довжину приблизно чотири метри та важить орієнтовно п’ять тонн. Зменшення маси стало можливим завдяки використанню конструкції з алюмінієвого сплаву.

За словами дослідників, у разі розміщення на супутниках мікрохвильова зброя може забезпечити пряму нейтралізацію інших супутників, класифікованих як загроза. Така універсальність значно розширює спектр можливих сценаріїв застосування. Згідно зі статтею, опублікованою в журналі High Power Laser and Particle Beams, система здатна генерувати до 3 000 високoенергетичних імпульсів за один сеанс, що значно перевищує можливості відомих аналогів. TPG1000Cs уже накопичив понад 200 000 імпульсів під час випробувань, продемонструвавши стабільну й надійну роботу. Ці показники подаються як свідчення технічної зрілості системи для подальшого розгортання.


За даними South China Morning Post, наземні мікрохвильові системи потужністю лише 1 ГВт уже здатні порушувати роботу комунікацій Starlink або навіть безпосередньо пошкоджувати супутники. Для порівняння: російський драйвер Sinus-7 працював близько однієї секунди і забезпечував приблизно 100 імпульсів за залп. Навіть попри обмежені можливості, система важила близько 10 тонн, що вдвічі більше за TPG1000Cs.

"Вбивця Starlink": Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт
Photo: ClickPetroleoeGas.com

Для досягнення таких характеристик дослідники замінили традиційні прямі трубки на компактну подвійну U-подібну конструкцію. Вона забезпечує ефективніше відбиття енергії та дозволяє досягати аналогічної продуктивності приблизно на половині фізичного простору. Крім того, перехід на більш ефективну ізоляційну оливу суттєво збільшив можливості накопичення енергії. У сукупності ці зміни привели до створення більш компактних, потужних і надійних рішень для високопотужних систем.

Для Китаю це стратегічно важлива розробка. Китайська влада неодноразово заявляла, що супутники Starlink компанії SpaceX становлять загрозу національній безпеці країни. У цьому контексті Китай вже давно розвиває озброєння, яке неофіційно називають “вбивцями Starlink”, зокрема високопотужні мікрохвильові системи та лазери. SpaceX зі свого боку знизила орбітальну висоту своїх супутників, щоб зменшити ризик зіткнень із космічним сміттям. Водночас така стратегія може підвищувати вразливість цих платформ до атак із використанням наземних мікрохвильових систем.

Джерело: South China Morning Post

Популярні новини

arrow left
arrow right
Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах
Китай та Індія скоротили вугільну енергетику, у США вона зростає разом з цінами
Ілонофон? SpaceX готує смартфон із вбудованим супутниковим зв'язком Starlink
В Україні запустили верифікацію Starlink через ЦНАП та "Дію"
Понад 2 млн абонентів "Київстар" під'єднались до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 540+ тисяч SMS, найактивніше — на Сході та Півдні
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
Обійшли NASA: Китай створив перше у світі ПЗ для вимірювання часу на Місяці
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
Ніякого монтажу на орбіті: ця орбітальна станція розгортається за один запуск
Неверифіковані термінали Starlink не працюватимуть в Україні, — Федоров
"Київстар" під'єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця
"Все управління військами лягло": доступ до інтернету Starlink втратили майже 90% російських підрозділів
Вчені розробляють "зворотні" сонячні панелі із зарядкою вночі
Американці cтворили 3D-карту військової бази Китаю за 10 годин після прольоту супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель
"Космічні шпигуни" росії вже 3 роки перехоплюють супутники зв’язку ЄС, — Financial Times
Проспали лідера: китайська AGIBOT виробляє 39% людиноподібних роботів, Tesla пасе задніх
SpaceX безплатно роздає термінали першим клієнтам Starlink: Router Mini за $40 з підтримкою Wi-Fi 6
Трамп дозволив NVIDIA продавати ШІ-чипи H200 в Китай, але взяв 25%
Понад 460 км: Китай будує велетенський бар’єр з тисяч цивільних суден поблизу Тайваню
“Шахеди” зі Starlink: SpaceX та Міноборони спільно працюють над проблемою
На російському дроні “Молния-2Р” знайшли ліцензійну Windows 11 та Starlink, — ГУР МО
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати