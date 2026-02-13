tradfi
Китай запрещает руль-штурвал в авто вслед за скрытыми ручками: все — в стиле Tesla

Вадим Карпусь

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало проект обязательного национального стандарта GB 11557-202X «Требования по защите водителей от травм, вызванных механизмом управления транспортного средства». Самое заметное изменение, которое он вводит, полное изъятие любых технических положений относительно руля-штурвала. Таким образом, китайский регулятор осторожно относится к нетрадиционным решениям в рулевом управлении. Документ вступит в силу 1 января 2027 года.


Действующий стандарт GB 11557-2011 работает уже более десяти лет и больше не соответствует технологиям, появившимся вместе со стремительным ростом рынка электромобилей. Обновленная версия ужесточает требования в нескольких ключевых аспектах.

Во-первых, документ гармонизируют с международными нормами: лимит горизонтального усилия в тестах с «человеческим модулем» снижают до 11 110 Н — в соответствии с регламентом UN R12. Во-вторых, вводятся жесткие пороги смещения рулевой колонки вверх и назад при столкновении. В-третьих, стандарт отменяет предыдущие исключения относительно обязательных испытаний на удар человеком — теперь все модели без исключения должны проходить эту проверку.

Для руля в виде штурвала это создает фундаментальную проблему соответствия. Стандарт требует проведения ударных тестов в десяти конкретных точках на ободе руля, в частности в «средней точке самого слабого участка» и «средней точке самого короткого неподдерживаемого участка». У руля без верхнего сегмента таких точек физически нет. Следовательно, выполнить новые требования они не смогут.


Статистика аварий, на которую ссылается Autohome, показывает, что 46% травм водителей связаны именно с рулевыми механизмами. Классический круглый руль обеспечивает широкую площадь поглощения энергии, когда водитель подается вперед. Полуруль позволяет телу «обойти» обод во время вторичного удара, что резко повышает риск травм.

Отдельное внимание уделяется безопасности срабатывания подушки безопасности. Новый стандарт прямо запрещает, чтобы во время ее раскрытия в сторону пассажиров были направлены твердые фрагменты (металл или пластик). У руля штурвала с нестандартными крышками и опорными элементами возможны непредсказуемые сценарии разрушения при мгновенном раскрытии подушки безопасности, которые сложно подтверждать даже высокоскоростными камерами.

Есть и практические замечания водителей. В отличие от болидов Формулы-1 с минимальными передаточными числами рулевого механизма, серийные авто требуют больших углов поворота для разворотов и парковки. Пользователи жалуются на сложность управления одной рукой и случайные прикосновения к экранам панели.

С 2027 года все новые модели, получающие типовое одобрение, должны соответствовать обновленным нормам. Для уже одобренных авто предусмотрят переходный период примерно 13 месяцев для адаптации конструкции.

Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками

Источник: carnewschina

