Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками

Новый стандарт безопасности авто в Китае запретил скрытые дверные ручки. Изменения вступают в силу 1 января 2027 года, а электромобили, которые уже получили одобрение и планируются к запуску в Китае, могут завершить внесение изменений в конструкцию до начала 2029 года.





Новый обязательный национальный стандарт безопасности автомобилей в Китае запрещает использование скрытых дверных ручек, фактически останавливая дизайнерское решение, впервые введенное Tesla. Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) обнародовало этот стандарт 2 февраля. Он вступит в силу 1 января 2027 года и предусматривает, что электромобили, которые продаются в Китае, должны быть оснащены механическими дверными ручками как снаружи, так и изнутри. Для моделей, которые уже запланированы к выходу на китайский рынок, все конструктивные изменения должны быть завершены до января 2029 года.

Стандарт требует, чтобы внешние дверные ручки оставались работоспособными даже после необратимых отказов систем удержания или инцидентов теплового разгона тяговой батареи, то есть двери должны открываться даже в случае полного обесточивания автомобиля. Что касается внутренних дверных ручек, стандарт обязывает каждую дверь иметь по меньшей мере одну независимую механическую ручку аварийного открывания, способную открыть соответствующую дверь.

В последние годы, на фоне стремительного развития электрификации и «умных» автомобильных технологий, скрытые и электронные дверные ручки стали массовым дизайнерским решением. Впрочем, по данным MIIT, несмотря на улучшение внешнего вида и аэродинамики, такие конструкции создают серьезные риски для безопасности — в частности в случаях обесточивания или невозможности открыть дверь после столкновения. Tesla первой внедрила скрытые дверные ручки; впоследствии это решение с различными модификациями переняло большинство китайских производителей электромобилей. В зависимости от уровня интеграции в дверную панель, такие ручки обычно делятся на два типа: полностью скрытые и полускрытые.





За последние несколько лет было зафиксировано несколько случаев, когда люди погибали в авариях из-за невозможности открыть дверь извне. В прошлом октябре электрический седан Xiaomi SU7 загорелся после столкновения на улице в городе Чэнду, провинция Сычуань на юго-западе Китая. В результате аварии погиб водитель. После инцидента несколько очевидцев пытались спасти пострадавшего, однако не смогли открыть дверь, что вызвало широкий общественный резонанс и критику такого дизайна дверных ручек.

Подобные проблемы с электронными дверными ручками вызвали внимание регуляторов и в США. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) открыло расследование в отношении электрических дверных ручек в Tesla Model Y, после того как регулятор получил по меньшей мере девять жалоб, где владельцы не могли открыть двери снаружи, в частности после посадки или высадки детей; в четырех случаях родителям пришлось разбивать окна, чтобы вернуть доступ в салон. Жалобы касаются ситуаций, когда электронные ручки становились непригодными из-за недостаточного напряжения питания, а механические аварийные рычаги были сложными для доступа, особенно для детей или пожилых пассажиров.

Источник: CnevPost.com