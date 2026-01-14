Новости Авто 14.01.2026 comment views icon

Tesla представила Model Y 2026 с улучшением для многодетных семей

Tesla официально вывела на рынок США новую Model Y 2026 модельного года с 7-местной компоновкой салона. Впрочем, такая конфигурация доступна только для версии Premium All-Wheel-Drive Long Range — все остальные варианты Model Y по-прежнему имеют только пять мест. Напомним, в компании уже есть удлиненная Model YL с третьим рядом сидений и 6-местной конфигурацией салона.

Третий ряд в новой Model Y 2026 добавляет два дополнительных сиденья в задней части салона. Из-за ограниченного пространства для ног Tesla сразу позиционирует их как решение прежде всего для детей, а не для взрослых пассажиров.

Появление 7-местной Model Y свидетельствует о реакции Tesla на спрос со стороны семей в чрезвычайно конкурентном сегменте кроссоверов. В то же время это решение сложно назвать полноценным прорывом. Другие производители движутся скорее в направлении семейных электрических кроссоверов. Например, Kia EV9 предлагает настоящую трехрядную компоновку с местами, пригодными для взрослых, удобным доступом к третьему ряду и классическим ощущением большого кроссовера. В США Tesla также сталкивается с реальной конкуренцией со стороны Rivian R1S и будущих больших электрических SUV, которые изначально проектировались как полноценные трёхрядные автомобили с лучшим пространством и комфортом. На этом фоне компактный третий ряд Model Y, фактически размещённый в зоне багажника, выглядит менее практичным.

Китайские производители электромобилей пошли еще дальше. Такие модели, как BYD Tang, серии Nio/Onvo L и Zeekr 009, уже имеют полноценные 6- или 7-местные салоны с более длинной колесной базой, лучшим комфортом на задних рядах и более гибкой планировкой интерьера. Примечательно, что Tesla продает удлиненную и более практичную Model YL в Китае, но не предлагает ее на рынке США.

Начальная цена Tesla Model Y Premium AWD Long Range составляет $51490. Добавление третьего ряда сидений повышает стоимость еще на $2500. В то же время Tesla обновила стандартное оснащение: теперь все такие версии получают 16-дюймовый дисплей мультимедийной системы с высоким разрешением и черную обшивку потолка — ранее эти опции были доступны только для Performance-версии. Также покупатели могут выбрать новые 20-дюймовые колесные диски темно-серого цвета Helix за дополнительные $2000.

