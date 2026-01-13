Новости Авто 13.01.2026 comment views icon

Китай впервые стал лидером мирового рынка авто и обогнал Японию

Китайская автомобильная индустрия в 2025 году вышла на беспрецедентный уровень и впервые стала мировым лидером по продажам новых автомобилей. По предварительным оценкам, глобальные продажи автомобилей китайских производителей выросли примерно на 17% в годовом измерении и достигли рекордных 27 млн единиц.

Если эти предварительные оценки получат подтверждение реальными показателями по итогам года, компании из Китая впервые обгонят японские бренды, которые десятилетиями удерживали первое место в мировом рейтинге продаж. Это означает кардинальное изменение баланса сил в глобальной автомобильной отрасли.

Рост продаж китайских автомобилей в 2025 году поддержали сразу несколько факторов. Во-первых, сильный внутренний спрос на фоне обновления модельных линеек. Во-вторых, стремительная экспансия на зарубежные рынки — как в развивающиеся страны, так и в развитые регионы. В-третьих, конкурентные цены в разных сегментах — от массовых моделей до электромобилей и гибридов. Дополнительную роль сыграли масштабирование производства и высокая эффективность цепей поставок.

Отдельно стоит отметить сильные позиции китайских брендов в сегментах электромобилей и гибридных авто. Именно эти категории стали одним из ключевых драйверов роста и позволили китайским компаниям быстро нарастить объемы продаж за пределами домашнего рынка.

На этом фоне японские автопроизводители постепенно теряют многолетнее лидерство. По прогнозам, совокупные глобальные продажи японских брендов в 2025 году останутся на уровне около 25 млн автомобилей. После более 20 лет доминирования они опустятся на второе место. Разница в показателях демонстрирует разные траектории развития: японские компании растут медленнее на ключевых международных рынках, чем их китайские конкуренты.

Исторически мировое лидерство в автомобильной отрасли делили между собой Япония и США. Японские бренды достигли пика в 2018 году, продав почти 30 млн автомобилей в мире. Еще в 2022 году китайские производители уступали им почти на 8 млн машин. Прогноз на 2025 год показывает, что Китай сократил этот разрыв всего за три года — благодаря быстрому внедрению технологий, глобальным партнерствам и ориентации на экспорт.

Источник: globalautoinsight, spglobal

