Новости Софт 17.07.2025 comment views icon

Новый драйвер NVIDIA включил Smooth Motion на RTX 40 — «магическое» удвоение FPS без DLSS

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайта

Новый драйвер NVIDIA включил Smooth Motion на RTX 40 — «магическое» удвоение FPS без DLSS

NVIDIA анонсировала технологию Smooth Motion во время релиза видеокарт RTX 50. Кажется, сейчас она начала распространяться на RTX 40.

Подобно Fluid Motion от AMD, Smooth Motion, по утверждению компании, удваивает частоту кадров, размещая один кадр, сгенерированный искусственным интеллектом, между двумя реальными, чтобы сделать движение плавным. Это изменение на уровне драйвера, поэтому оно работает в любой игре и не требует какого-либо внедрения со стороны разработчика — в отличие от DLSS или FSR. До сих пор Smooth Motion был ограничен видеокартами последней серии, где он, вероятно, не так актуален, как на менее мощных предшественниках.

Изменение заметил пользователь Macer с форума Guru3D — благодаря новой настройке, обнаруженной программой NVIDIA Profile Inspector в драйвере 590.26 Preview. Драйвер пока не выпущен официально и, очевидно, предназначен для тестирования. Пользователь установил его на свой компьютер с RTX 4090 и через NVIDIA Profile Inspector смог включить Smooth Motion (в настройках самого драйвера этой опции пока нет).

Новий драйвер NVIDIA увімкнув Smooth Motion на RTX 40 — «магічне» подвоєння FPS без DLSS

Количество кадров сразу удвоилось в World of Warcraft с 82 до 164 FPS, без какой-либо заметной задержки, как говорится в данных производительности в верхнем углу на скриншотах. Игра не поддерживает DLSS по умолчанию.

«Магический» драйвер 590.26 можно загрузить со страницы NVIDIA, но понадобится После установки вам понадобится NVIDIA Profile Inspector из GitHub, который достаточно легко установить и использовать. Сайт Tom’s Hardware не советует слишком надеяться на легкое ускорение, поскольку технология еще в разработке, а также должна работать не так хорошо, как поддерживаемая версия DLSS. Но Smooth Motion дает шанс играм без ее поддержки.

Популярные новости

Две NVIDIA RTX 3090 за $650, вместо 3080 — кому-то на eBay повезло на +$1000
Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде
Новые электрические Audi Q6 и SQ6 Sportback e-tron предлагают до 509 л.с. и более 500 км запас хода за $69600 и выше
Думскроллинг: ученые рассказали, как избежать стресса от новостей и оставаться в курсе событий
Худший кошмар Доктора Дума: сериал «Железное сердце» представил злодея, которого фаны Marvel ждали годами
Роботакси Volkswagen будут получать данные о дорогах через блокчейн Solana
Чистый воздух ускоряет глобальное потепление — по крайней мере, в Китае
ИИ-помощник Copilot теперь ищет файлы на Windows 10 и 11 — лучше и быстрее Windows Search
Представлены Xiaomi Watch S4 41 мм и Smart Band 10 — флагманские возможности за небольшую цену
Как превратить Nintendo Switch Lite в консоль для большого экрана: энтузиасты добавили OLED-дисплей и HDMI-выход
Bethesda разрабатывает сразу несколько новых игр Fallout — одна из них «та самая»
1548 л.с. и 300 км/ч в семейном кузове: Xiaomi готовит самый быстрый серийный электрокроссовер YU7 Ultra
Звезду «Игры в кальмара» посадили на жесткую 14-месячную диету — он сбросил 10 кг, чтобы выглядеть «мучеником» в финале
Call-центры из Украины украли 1,5 млн грн у граждан ЕС и отмывали деньги в крипте
Фото Apple iPhone 17 Pro, цвета Air, базовой модели и приключения Dynamic Island в новых утечках
«Супермен» стартовал с 85% на Rotten Tomatoes — фильм с шармом, но на раз
Хакеры украли у криптобиржи GMX $40 млн
Когда ChatGPT сводит с ума — OpenAI наняла психиатра, чтобы следить за этим
Бои на Луне и хакерские головоломки — смотрим геймплей Sci-Fi экшена Pragmata от Capcom
Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299
TikTok разделят на два приложения — с версией «только для США», запуск 5 сентября
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить