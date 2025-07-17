Новый драйвер NVIDIA включил Smooth Motion на RTX 40 — «магическое» удвоение FPS без DLSS

NVIDIA анонсировала технологию Smooth Motion во время релиза видеокарт RTX 50. Кажется, сейчас она начала распространяться на RTX 40.

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Подобно Fluid Motion от AMD, Smooth Motion, по утверждению компании, удваивает частоту кадров, размещая один кадр, сгенерированный искусственным интеллектом, между двумя реальными, чтобы сделать движение плавным. Это изменение на уровне драйвера, поэтому оно работает в любой игре и не требует какого-либо внедрения со стороны разработчика — в отличие от DLSS или FSR. До сих пор Smooth Motion был ограничен видеокартами последней серии, где он, вероятно, не так актуален, как на менее мощных предшественниках.

Изменение заметил пользователь Macer с форума Guru3D — благодаря новой настройке, обнаруженной программой NVIDIA Profile Inspector в драйвере 590.26 Preview. Драйвер пока не выпущен официально и, очевидно, предназначен для тестирования. Пользователь установил его на свой компьютер с RTX 4090 и через NVIDIA Profile Inspector смог включить Smooth Motion (в настройках самого драйвера этой опции пока нет).

Количество кадров сразу удвоилось в World of Warcraft с 82 до 164 FPS, без какой-либо заметной задержки, как говорится в данных производительности в верхнем углу на скриншотах. Игра не поддерживает DLSS по умолчанию.

«Магический» драйвер 590.26 можно загрузить со страницы NVIDIA, но понадобится После установки вам понадобится NVIDIA Profile Inspector из GitHub, который достаточно легко установить и использовать. Сайт Tom’s Hardware не советует слишком надеяться на легкое ускорение, поскольку технология еще в разработке, а также должна работать не так хорошо, как поддерживаемая версия DLSS. Но Smooth Motion дает шанс играм без ее поддержки.