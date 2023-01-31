Китайский разработчик ядерного оружия использует оборудование Intel и Nvidia — хотя находится в «черном списке экспорта» США с 1997 года

США продолжают усиливать ограничения на экспорт микросхем в Китай, однако некоторые предприятия в американском черном списке находятся уже десятилетиями. К примеру, китайская академия, изучающая ядерное оружие, на которую запрет распространяется еще с 1997 года — однако это не помешало ей регулярно покупать оборудование Intel и Nvidia.

Государственная Академия инженерной физики Китая (CAEP), занимающаяся разработками ядерного оружия, еще в середине 1990-х попала в черный список экспорта США. Однако по информации Wall Street Journal, с 2020 года институт по меньшей мере десяток раз получал американское аппаратное обеспечение, в том числе процессоры Intel Xeon Gold и видеокарты GeForce RTX от Nvidia.

Академия покупала продукцию через китайские торговые платформы, такие как Taobao, Aliexpress и т.д. WSJ просмотрел исследовательские статьи CAEP и обнаружил по меньшей мере 34 примера использования американских полупроводников. Институт среди прочего изучает вычислительную гидродинамику – широкую научную отрасль, включающую моделирование ядерных взрывов; физики CAEP также помогли разработать первую в стране водородную бомбу.

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Это разоблачение иллюстрирует сложность применения экспортных ограничений США по отношению к Китаю. Nvidia заявила, что полупроводники, использованные в исследованиях CAEP, это графические чипы общего назначения, которые есть в потребительских товарах, таких как персональные компьютеры. Во всем мире проданы миллионы ПК, и в Nvidia не могут контролировать то, куда попадают ее продукты. Intel заявляет, что соблюдает экспортные правила и санкции, это же делают ее дистрибьюторы и клиенты.

«Очень трудно обеспечить соблюдение ограничений США, когда речь идет о транзакциях за границей», — сказал WSJ бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли Кевин Вольф.

В министерстве обороны США заявили, что в последние годы Китай ускорился в разработке ядерного оружия. Народная освободительная армия имеет более 400 боеголовок, и эта цифра может достичь примерно 1500 к 2035 году, если текущие темпы сохранятся.

Ввиду ограничения экспорта Китай пытается создавать собственные микросхемы — план, который США пытаются сорвать, запретив продажу передовых инструментов для производства микросхем в азиатской стране. Недавно администрация Байдена заключила соглашение с Нидерландами и Японией, согласно которому обе страны введут собственный контроль над экспортом оборудования для производства микросхем в Китай.

Источник: WSJ, Techspot