Нидерланды и Япония ограничат поставки в Китай процессоров и оборудования для их производства – достигнуто трёхстороннее соглашение с США

По словам источников Bloomberg в администрации президента Джо Байдена, США заключили соглашение с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта в Китай оборудования для производства микросхем. Такой результат был достигнут на двухдневных переговорах, которые завершились в пятницу в Вашингтоне.

Соглашение направлено на подрыв возможности создания и развития Пекином собственных мощностей по производству микросхем. Договоренность распространит некоторые меры экспортного контроля, принятые США, на компании, базирующиеся в двух союзных странах. Инсайдеры утверждают, что публичное объявление об ограничениях не планируется, а фактическое внедрение может занять месяцы по причине юридического оформления предусмотренных действий.

«Переговоры ведутся, уже давно, но мы не общаемся [с прессой] по этому поводу. И если из этого что-то получится, сомнительно, что это будет [явно] заметно», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. — «Это настолько деликатная тема, что правительство Нидерландов предпочитает обсуждать ее аккуратно и ограниченно».

В соответствии с соглашением, Нидерланды не позволят производителю ASML продавать Китаю машины для иммерсионной литографии – самое передовое оборудование для литографии с использованием глубокого ультрафиолета. Япония установит аналогичные ограничения для Nikon.

Соглашение является очередным успешным шагом администрации Байдена в стремлении сдержать развитие китайских промышленных и военных технологий, постепенно отрезая Пекину доступ к готовым процессорам и их производству. Однако глава компании ASML Питер Веннинк считает, что подобные действия могут побудить Китай разрабатывать технологии самостоятельно, чтобы не экспортировать их.