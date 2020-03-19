Ланет.TV предложил новым пользователям промокод для бесплатного просмотра ТВ-каналов Viasat и TV1000 на период карантина

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В связи с масштабными мерами, направленными на предотвращение распространения коронавируса в Украине, сервис онлайн-телевидения Ланет.TV решил предоставить промокод для новых пользователей, по которому можно получить доступ к просмотру ТВ-каналов группы Viasat и других на протяжении 5 недель.

В перечень доступных в рамках акции каналов входят:

VIP Premiere HD;

VIP Megahit HD;

VIP Comedy HD;

Epic Drama HD;

TV1000 East;

TV1000 Action;

TV1000 World Kino;

Viasat Explore;

Viasat History;

Viasat Nature;

Viasat Nature/History HD;

Viasat Sport HD.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно зарегистрироваться в сервисе и активировать промокод tv_karantyn до 06.04.2020. После активации пользователь получит на счёт 150 грн: 75 грн на основной и 75 грн на бонусный.

Полученные средства можно использовать для заказа одного из предложенных ТВ-пакетов:

мини-пакет /TV1000 (VIP Premiere, VIP Megahit, VIP Comedy, TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino, Epic Drama);

мини-пакет /VIASAT (Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explore, Viasat Sport);

пакеты /CORE + /VIASAT на 5 недель;

пакет /BAZA на 5 недель;

пакет /PRIME на 1 неделю.

Источник: Ланет.TV