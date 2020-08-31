Lenovo Legion Slim 7i – лёгкий и тонкий игровой ноутбук с видеокартой NVIDIA GeForce RTX





Как правило, слова «лёгкий» и «тонкий» редко сочетаются с игровыми ноутбуками. Однако компания Lenovo подготовила к выпуску новую модель Legion Slim 7i, которая сочетает в себе эти качества.

Игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7i имеет толщину корпуса 18 мм и массу 1,77 кг. При этом устройство оснащено 15,6-дюймовым дисплеем и достаточно производительными комплектующими. Конфигурация может включать один из процессоров Intel 10-го поколения вплоть до модели Intel Core i9-10980HK, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой до 3200 МГц, твердотельный накопитель NVMe M.2 ёмкостью до 2 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q. Если графической производительности окажется недостаточно, при помощи разъёма Thunderbolt 3 можно подключить внешний корпус с более мощной видеокартой (eGPU).

Что касается дисплея, то на выбор пользователей доступны Full HD панели с частотой 60 или 144 Гц или же 4K панель с частотой 60 Гц. Устройство также содержит полноразмерную клавиатуру TrueStrike с ходом клавиш 1,3 мм и веб-камеру со шторкой для обеспечения приватности. Для отвода тепла от горячих компонентов системы используется система охлаждения Lenovo ColdFront 2.0, которая также использовалась и в модели Legion Y740Si, но в Legion Slim 7i она обеспечивает на 31% больший приток воздуха. Устройство несёт на борту два порта Thunderbolt 3, слот для карт памяти SD, звуковой разъём, два порта USB 3.2 Gen 2.

Базовая конфигурация игрового ноутбука включает процессор Intel Core i5-10300H, 8 ГБ ОЗУ с частотой 2933 МГц и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Цена такой версии составляет $1329. Цена топовой модификации не уточняется. Однако известно, что в данной системе нет возможности самостоятельно производить модернизацию ОЗУ и хранилища, так что к выбору нужно подходить внимательно.

Источник: The Verge