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Lenovo Legion Slim 7i – лёгкий и тонкий игровой ноутбук с видеокартой NVIDIA GeForce RTX

Lenovo Legion Slim 7i – лёгкий и тонкий игровой ноутбук с видеокартой NVIDIA GeForce RTX

Lenovo Legion Slim 7i – лёгкий и тонкий игровой ноутбук с видеокартой NVIDIA GeForce RTX


Как правило, слова «лёгкий» и «тонкий» редко сочетаются с игровыми ноутбуками. Однако компания Lenovo подготовила к выпуску новую модель Legion Slim 7i, которая сочетает в себе эти качества.

Игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7i имеет толщину корпуса 18 мм и массу 1,77 кг. При этом устройство оснащено 15,6-дюймовым дисплеем и достаточно производительными комплектующими. Конфигурация может включать один из процессоров Intel 10-го поколения вплоть до модели Intel Core i9-10980HK, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой до 3200 МГц, твердотельный накопитель NVMe M.2 ёмкостью до 2 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q. Если графической производительности окажется недостаточно, при помощи разъёма Thunderbolt 3 можно подключить внешний корпус с более мощной видеокартой (eGPU).

Lenovo Legion Slim 7i – лёгкий и тонкий игровой ноутбук с видеокартой NVIDIA GeForce RTX

Что касается дисплея, то на выбор пользователей доступны Full HD панели с частотой 60 или 144 Гц или же 4K панель с частотой 60 Гц. Устройство также содержит полноразмерную клавиатуру TrueStrike с ходом клавиш 1,3 мм и веб-камеру со шторкой для обеспечения приватности. Для отвода тепла от горячих компонентов системы используется система охлаждения Lenovo ColdFront 2.0, которая также использовалась и в модели Legion Y740Si, но в Legion Slim 7i она обеспечивает на 31% больший приток воздуха. Устройство несёт на борту два порта Thunderbolt 3, слот для карт памяти SD, звуковой разъём, два порта USB 3.2 Gen 2.

Lenovo Legion Slim 7i – лёгкий и тонкий игровой ноутбук с видеокартой NVIDIA GeForce RTX

Базовая конфигурация игрового ноутбука включает процессор Intel Core i5-10300H, 8 ГБ ОЗУ с частотой 2933 МГц и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Цена такой версии составляет $1329. Цена топовой модификации не уточняется. Однако известно, что в данной системе нет возможности самостоятельно производить модернизацию ОЗУ и хранилища, так что к выбору нужно подходить внимательно.

Источник: The Verge

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