Lenovo представила в Украине новое поколение ноутбуков ThinkPad X1 Carbon и Think Book 13x — по цене от 86 200 грн

Lenovo объявила о начале продаж в Украине бизнес-ноутбуков Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 и Lenovo ThinkBook 13x Gen 4. Новое поколение ноутбуков получило процессоры Intel Core Ultra с усовершенствованиями на основе искусственного интеллекта.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 стал легче предшественника и теперь весит 1,09 кг. Верхняя крышка изготовлена из карбонового волокна, нижняя — из алюминия. При этом он предлагает 14-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2880×1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 400 нит. Устройство содержит процессор до Intel Core Ultra 7 165H, интегрированную графику Intel Arc, до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-6400 (распаяна на материнской плате), и твердотельный накопитель M.2 PCIe NVMe емкостью до 2 ТБ.

Ноутбук имеет сканер отпечатка пальца, инфракрасную камеру с автоматическим затвором ThinkShutter, функциями распознавания лица владельца и ультразвукового обнаружения присутствия человека. Устройство оснащено криптографическим дискретным модулем TPM 2.0 и слотом для замка Kensington. Емкость батареи составляет 57 Втч. Новинка получила два динамика, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, и следующие проводные интерфейсы:

1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)

1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On

2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), USB PD 3.0 и DisplayPort 2.1

1x HDMI 2.1, до 4K/60 Гц

1x аудиоразъем (3,5 мм)

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4

Модель Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 получила 13,5-дюймовый сенсорный IPS дисплей с разрешением 2880×1920 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью до 500 нит. Система может содержать процессор до Intel Core Ultra 9 185H, интегрированную графику Intel Arc, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8400 (распаянная), и твердотельный накопитель M.2 PCIe NVMe емкостью до 1 ТБ. Дополнительно ноутбук оснащен ИИ-чипом LA3, который обеспечивает адаптивную производительность для оптимального распределения нагрузки и экономии энергии.

В этом случае предлагается батарея емкостью 74 Втч, стерео динамики, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, 3x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), USB PD 3.0 и DisplayPort 1.4, аудиоразъем (3,5 мм). Безопасность и приватность обеспечивает дискретный модуль TPM 2.0, сенсор отпечатков пальцев на боковой кнопке питания, а вебкамера оснащена инфракрасным модулем для распознавания лица. Корпус ноутбука выполнен из алюминия в цвете Luna Grey, а вес ThinkBook 13x Gen 4 составляет от 1,16 кг.

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