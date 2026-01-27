Новости Игры 27.01.2026 comment views icon

Три часа в Resident Evil Requiem: журналисты поделились первыми впечатлениями от игры

Маргарита Юзяк

Самая тревожная, самая кровавая и издевающаяся над Грейс, — так журналисты описывают впечатления от 3-часовой демоверсии Resident Evil Requiem. По их словам, часть станет празднованием 30-летия серии или своеобразным «альбомом лучших хитов».


Games Radar шутит, что нет хуже судьбы, чем та, которую Capcom подготовила Грейс Эшкрофт. В демо казалось, что агентка ФБР пахнет «курицей или ветчиной», потому что на нее невероятно часто нападают зараженные. Ее смерти это отдельный вид пыток: «Меня тошнит от длинных анимаций смерти, которые показывают, как Грейс плачет кровью от силы крика вражеской баньши, а куски мяса вырываются из ее руки».

Resident Evil Requiem / Capcom

В Resident Evil Requiem разработчики удачно соединили два стиля: экшен Леона с его танковой выносливостью и зрелищными приемами; методичные и напряженные ужасы новой героини. Грейс Toms Guide описывает подход Capcom как «контрастный опыт», который слишком страшный для камеры от первого лица. Леон будет эмоциональной разрядкой, когда даже бензопила в его руках становится оружием против орды зомби. Пафосные боевые сцены, уверенность и сила резко отличаются от уязвимости Грейс, которая вынуждена выживать стелсом, решать головоломки и экономить каждый патрон.

«Кстати, говоря о липкой массе, это, пожалуй, самая кровавая игра Resident Evil на сегодняшний день. Основной завершающий прием Леона — это удар топором по куполу, который выпускает огромный фонтан крови. Вокруг Центра медицинской помощи буквально разбросаны ведра крови, а также изуродованные тела с торчащими кишками и глазами», — пишут журналисты Polygon.

Леон Кеннеди

В заброшенной больнице, где скрывается антагонист доктор Виктор Гидеон, враги «не стая типичных, испуганных дурачков». Персонал и пациенты имеют уникальные модели поведения, которые раскрывают историю и даже дают подсказки, как их перехитрить. Например, в шикарной административной зоне шатаются пьяные гуляки, которые поют себе под нос, что намекает: праздник превратился в кошмар. Другие зараженные воют от боли, когда Грейс включает свет, и спешат его выключить.

Зомби-повар, который нападает с тесаком

Games Radar предположил, что для этого Capcom позаимствовала систему зомби из Dead Island 2, чтобы сделать врагов «ближе к людям». Вместо того, чтобы они слонялись, как элементы дизайна на фоне, они считают себя живыми. По каждому из жителей больницы видно, что они когда-то были людьми, хотя их мозги слишком расплавлены от «чего-то биотеррористического», чтобы они осознали свою судьбу.

Resident Evil Requiem / Capcom

Также обновлена система крафта: теперь надо синтезировать кровь зомби. Из убитых врагов надо собирать ихор в пробирку. Его можно сочетать с боеприпасами, травами и прочим, чтобы создавать мощные вакцины или пули, которые сразу убивают зараженного. Game Informer говорит, что даже создал специальный ингибитор, чтобы Грейс втыкала его в спины зомби и они не мутировали «в монстров Dead Space, которые возрождаются с липкими, пульсирующими головами«.

Тот самый ингибитор, который может создать Грейс

Вас может раздражать, что Грейс будет находить «деформированные» шкафы, которые невозможно открыть. Обозреватель Kotaku удивлялся, что Capcom не позволяет взаимодействовать с ними. Однако они с самого начала предназначались Леону, который легко рубит их двери топором. Так что не удивляйтесь, если вы не можете забрать что-то одним персонажем, это означает, что вам придется вернуться сюда.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года и выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

