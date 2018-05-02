LG G7 ThinQ: новые живые фото и качественные изображения флагмана накануне сегодняшнего анонса

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Накануне грядущей презентации смартфона LG G7 ThinQ данная модель засветилась как на официальных рендерах, так и на живых фотографиях. Благодаря этому досрочно можно ознакомиться с дизайном новинки.

Смартфон LG G7 ThinQ содержит дисплей с выемкой в верхней части, которую можно скрыть при желании. На задней панели размещён двойной модуль камеры с вертикальной ориентацией. Под ним имеется сканер отпечатков пальцев. Конструкция устройства представляет собой своеобразный сэндвич – в середине размещена металлическая рамка, которая с двух сторон прикрыта стеклянными панелями.

По данным предыдущих утечек, смартфон LG G7 ThinQ оснащён дисплеем диагональю 6,1 дюйма с разрешением 3120×1440 точек. Аппарат основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, содержит 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Основной модуль камеры комплектуется 16-мегапиксельными сенсорами и объективами с диафрагмой f/1.6. Батарея имеет ёмкость 3000 мАч. Заявлена поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0. Дополнительно сообщается о наличии стерео динамиков и защите от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. Дополнительная кнопка, вероятно, служит для вызова виртуального помощника Google Assistant. Смартфон поступит на рынок в синем, красном и чёрном вариантах цветового исполнения корпуса.

Источник: gsmarena 1, 2