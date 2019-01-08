LG и Sony добавят в свои телевизоры поддержку AirPlay 2 и HomeKit, а модели Samsung получат доступ к магазину iTunes

Компания Apple традиционно не принимает участия в выставке CES в Лас-Вегасе, но в этом году не обошлось без анонсов, связанных с её продуктами. LG и Sony объявили о начале поддержи AirPlay 2 и HomeKit, а Samsung к тому же перенесёт на свои модели магазин iTunes.

Как сообщает пресс-центр Samsung, в телевизорах компании со Smart TV 2019 года появится возможность покупать или брать в аренду фильмы и телевизионные шоу через Apple iTunes. При этом пользователи также смогут смотреть уже купленные видео из медиатеки сервиса. Кроме новых телевизоров Samsung, которые поступят в продажу весной этого года, поддержка iTunes появится на моделях Smart TV 2018 года, для них компания планирует выпустить специальное программное обновление.

Интересно, что iTunes станет эксклюзивом для Samsung, компания планирует предлагать сервис в 100 странах, в том числе в Украине. Но учитывая, что для iTunes в нашей стране европейские цены, то это будет не самое привлекательное предложение для украинских пользователей.

Кроме поддержки Apple iTunes, в телевизорах Samsung Smart TV 2018 и 2019 года появится технология AirPlay 2. С её помощью владельцы устройств Apple смогут транслировать видео, фотографии, музыку, подкасты, игры и другой контент через сеть Wi-Fi.

О поддержке AirPlay 2 во время CES 2019 объявили также компании LG и Sony. У первой его поддержка появится в моделях Smart TV 2019 года, в у второй во флагманских линейках телевизоров Sony Z9G, A9G и X950G.

И так как ни LG, ни Sony сервис iTunes пока не достался, они порадуют пользователей устройств Apple поддержкой сервиса HomeKit. Таким образом на телевизорах появится знакомое пользователям iOS приложение Home, с помощью которого можно управлять умными устройствами в доме. Например, можно будет создать специальный сценарий, при котором освещение в комнате будет приглушаться, после того как пользователь начнёт воспроизведение фильма.

Источник: Samsung Newsroom, The Verge, ITC.UA