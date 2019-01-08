Sony представила новые 8K и 4K телевизоры и другие мультимедийные продукты

К выставке CES 2019 компания Sony подготовила несколько новых моделей телевизоров, поддерживающих разрешения 8K и 4K.

Так, крупноформатная модель Z9G предлагается в виде версий с диагональю экрана 98 и 85 дюймов. Для этих устройств была разработана «совершенно новая» система LED подсветки. Также сообщается об использовании процессора Picture Processor X1 Ultimate, который позволяет повышать разрешение видео. Новинки смогут воспроизводить контент IMAX Enhanced, который начнёт распространяться через сервис Privilege 4K весной этого года. Вместе с тем, заявлена поддержка Netflix Calibrated Mode, протоколов Apple AirPlay 2 и HomeKit. Для крупных телевизоров с высоким разрешением предусмотрено использование четырёх динамиков: два внизу и два вверху. В случае использования домашних многоканальных акустических систем, телевизор может выполнять роль центрального канала передачи звука.

Sony также показала новую линейку 4K OLED телевизоров Master A9G, которая включает модели с диагональю 75, 65 и 55 дюймов. Эти устройства содержат динамики Acoustic Surface Audio+, интегрированные в дисплей, и тоже могут выполнять роль центрального канала в акустических системах. Новая система крепления к стене позволяет размещать телевизор ещё ближе к вертикальной поверхности, чем предыдущие телевизоры. В качестве умной платформы используется Android TV, поддерживается виртуальный помощник Google Assistant, в том числе голосовые команды для управления телевизором. Дополнительно предлагается радиочастотный (а не инфракрасный) пульт ДУ.

Линейка телевизоров A8G включает более доступные модели. Они также поддерживают разрешение 4K и выполнены на базе технологии OLED, но лишились динамиков Acoustic Surface Audio+ и возможности повышения разрешения видео. В данном случае используется встроенная акустика Acoustic Multi-Audio. Эта линейка включает модели с диагональю экрана 55 и 65 дюймов. Серия телевизоров X950G поддерживает разрешение 4K, но использует LCD панели. На выбор пользователей будут доступны модели с диагональю экрана 85, 75, 65 и 55 дюймов.

Также была показана звуковая панель HT-X8500. Устройство поддерживает форматы Dolby Atmos и DTS: X, содержит два встроенных сабвуфера и обеспечивает звуковое сопровождение 2.1 без дополнительных элементов. В то же время звуковая панель HT-S350 предусматривает использование отдельного беспроводного сабвуфера. Blu-ray проигрыватель UBP-X800M2 поддерживает стандарты HDR-10, HLG, Dolby Vision 4K.

Источник: Engadget