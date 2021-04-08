LG пообещала три года обновлений Android для флагманов 2019 и 2020 года





LG уточнила, что после закрытия мобильного подразделения флагманские смартфоны Velvet, Wing, а также модели серий G и V 2019 года и более новые получать три года поддержки полноценными обновлениями Android (новые версии, а не обновления безопасности). Для некоторых моделей смартфонов 2020 года, включая LG Stylo и модели серии K, компания обещает два крупных обновления Android.

К примеру, смартфоны LG Velvet, выпущенные в прошлом году с Android 10, сейчас получают обновление Android 11. То есть, владельцы этих моделей могут рассчитывать еще на два крупных обновления в будущем — Android 12 и 13 — с учетом текущего годичного цикла выпуска новых версий мобильных ОС Google. LG используются две разные формулировки — «гарантия трехлетних обновлений» и «гарантия трех обновлений ОС».

Официально Android 12 сейчас тестируется разработчиками. Первая публичная бета ожидается 18 мая, а финальная версия Android 12 ожидается в конце августа — начале сентября. Сколько времени потребуется LG на подготовку, сертификацию и распространение обновления — не ясно. Обычно на это уходит от пары месяцев до полугода в зависимости от расторопности производителя. В то же время LG в этом плане пасет задних — большинство флагманов компании получат Android 11, которая вышла 8 сентября 2020 года, только в конце этого года.

В LG планируют полностью закрыть бизнес по производству смартфонов к 31 июля 2021 года. До этого момента производитель продолжит выпускать смартфоны в соответствии с договорными обязательствами перед партнерами и операторами связи.