LG выпустила «сверхтонкий» 15,6-дюймовый ноутбук Gram по цене $1700 — он даже тоньше и легче MacBook Air M2

Компания LG расширила линейку ноутбуков и представила новое устройство Gram SuperSlim. Новинка оказалась тоньше и легче, Apple MacBook Air M2.

Курс Receuitment Хочеш в IT, але гуманітарій? Ставай рекрутером лише за 650 годин Ву-ху! Хочу!

Новый ноутбук LG Gram SuperSlim оснащён 15,6-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD. Его толщина составляет 10,9 мм (11,3 мм у MacBook Air), а масса – 1 кг (против 1,24 кг у MacBook Air). Хотя в случае ноутбука Apple применяется меньший 13,6-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2560×1664 точек. Дисплей обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован VESA DisplayHDR True Black.

Базовая конфигурация LG Gram SuperSlim включает процессор Intel Evo Core i7-1360P, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ. Устройство включает три разъёма USB-C (два из них с поддержкой Thunderbolt 4) и разъём для подключения наушников. Также есть стерео динамики, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, и батарея ёмкостью 60 Вт·ч, которая обеспечивает до 13 часов автономной работы в режиме просмотра видео.

Улучшенная версия LG Gram SuperSlim по цене $1999,99 предлагает 32 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 2 ТБ. При покупке новинки до 14 мая LG добавит внешний 16-дюймовый монитор +view Portable с интерфейсом USB-C.

Источник: The Verge