Lifecell перестал учитывать трафик в приложении «Дія»

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С сегодняшнего дня украинский оператор мобильной связи Lifecell предоставляет абонентам бесплатный и неограниченный доступ к государственным услугам в рамках проекта «Дія». Говоря точнее, оператор перестал учитывать трафик в приложении «Дія».

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) договорилось с украинскими мобильными операторами соглашение, что они не будут взимать плату за трафик для приложения «Дія». Суть в том, чтобы украинцы всегда могли получить доступ к государственным сервисам в рамках сервиса. «Киевстар» первым сдержал обещание, предоставив бесплатный трафик для «Дії» своим абонентам в день запуска сервиса. Теперь то же самое сделал Lifecell.

В то же время без оговорок не обошлось. Чтобы получить доступ к услуге, на мобильному счету абонента должна быть хотя бы 1 копейка или 1 МБ мобильного трафика.

Теперь ждем пока аналогичное объявление сделает Vodafone.