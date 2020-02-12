Lifecell перестал учитывать трафик в приложении «Дія»
С сегодняшнего дня украинский оператор мобильной связи Lifecell предоставляет абонентам бесплатный и неограниченный доступ к государственным услугам в рамках проекта «Дія». Говоря точнее, оператор перестал учитывать трафик в приложении «Дія».
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) договорилось с украинскими мобильными операторами соглашение, что они не будут взимать плату за трафик для приложения «Дія». Суть в том, чтобы украинцы всегда могли получить доступ к государственным сервисам в рамках сервиса. «Киевстар» первым сдержал обещание, предоставив бесплатный трафик для «Дії» своим абонентам в день запуска сервиса. Теперь то же самое сделал Lifecell.
В то же время без оговорок не обошлось. Чтобы получить доступ к услуге, на мобильному счету абонента должна быть хотя бы 1 копейка или 1 МБ мобильного трафика.
Теперь ждем пока аналогичное объявление сделает Vodafone.
- «Дія» — это мобильное приложение, в котором в итоге планируется объединить все государственные онлайн-сервисы. Первая версия приложения, позволяющая получить цифровые копии удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, вышла 6 февраля и за первые четыре дня была установлена более 1 млн раз.
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- На февраль в приложении планируется запуск полного набора водителя, включая электронные полисы ОСАГО, и электронной версии студенческого билета, а на март — цифровых версий биометрического загранпаспорта и ID-карты.