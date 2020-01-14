lifecell поделился статистикой потребления услуг на зимних праздниках (на 64% больше дата-трафика) и представил новый тариф «Жара GO» (15 ГБ и 500 мин звонков)





Вчера своими новогодними успехами похвастался оператор Vodafone Украина, а сегодня праздничной статистикой поделился lifecell, заодно представив новый тариф «Жара GO».

По данным оператора наибольшее количество поздравлений в этом году было передано с помощью мобильного Интернета. За четыре праздничных дня (31 декабря, 1, 6, 7 января) общий объем Интернет-трафика в сети lifecell составил 4476 Тбайт, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 2251 Тбайт трафика было сгенерировано в сети четвертого поколения. Накануне Нового года, 31 декабря 2019 года, абоненты lifecell получили и передали 1068 Тбайт поздравлений, что на 60% больше, чем в последний день 2018 года.

В первый день 2020 года были переданы 1156 Тбайт данных, что превышает прошлогодний показатель на 64%, и 7 января — более 1128 Тбайт, что на 66% больше, чем в прошлом году. При этом 50% от общего трафика было сгенерировано в сети четвертого поколения. Пик нагрузки новогодних поздравлений в сети lifecell пришелся на 19:00 31 декабря — 62 Tбайт(в прошлом году аналогичный показатель составлял 38 Tбайт) и на 21:00 1 января — 68 Tбайт(в 2019 году — 41 Tбайт).

Лидерами по потреблению услуг мобильной связи на Новый год и Рождество стали Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов, Николаев, Чернигов, Винница, Черкассы, Запорожье. Услугами 4G-связи в этот период воспользовались около 1,75 млн абонентов. У оператора также напомнили, что за 2019 год компания значительно расширила покрытие и обеспечила доступ к 4G-сети более чем 29,6 млн украинцев в 10,1 тыс. населенных пунктах по всей стране.

Также в начале года lifecell представил два новых тарифа «Жара GO» и «Жара GO PLUS» с дополнительными гигабайтами за входящие звонки и снижение стоимости пакета услуг на 4 недели за совершенные исходящие звонки.

Пакет услуг на 4 недели в обоих тарифах «Жара GO» и «Жара GO PLUS» содержит: 15 ГБ интернета (+5 ГБ за 100 мин входящих звонков), 500 мин звонков на все номера по Украине (городские и мобильные, включая lifecell), безлимит на социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter) и облачное хранилище lifebox объемом 50 ГБ. Начисление скидки, получение дополнительных гигабайт и их использование возможно при условии оплаченного пакета услуг на 4 недели.

Если абонент совершил 100 и более минут звонков на любые сети в Украине в течение действия 4-недельного пакета услуг, стоимость следующего пакета услуг будет гарантировано на 20 грн дешевле базовой. Также абонентам этих тарифных планов начисляются дополнительные 5 ГБ интернета за каждые 100 минут входящих звонков от абонентов других сетей Украины сроком на 4 недели.

Подключение на тариф доступно путем активации стартовых пакетов «Жара GO» и «Жара GO PLUS», универсальных стартовых пакетов, миграции с существующих тарифных планов. Тариф «Жара GO» действует на всей территории Украины, тариф «Жара GO PLUS» — в отдельных регионах. Подробности о тарифах доступны по следующей ссылке.

Источник: lifecell