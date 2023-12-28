lifecell продолжает действие акций для абонентов в роуминге до конца мая 2024 года

Мобильный оператор lifecell сообщил о продлении действия акций «Гигабайты без границ» и «Минуты для Украины» до 31 мая 2024 года. Абоненты-роумеры lifecell смогут в дальнейшем использовать пакетные гигабайты и минуты за границей в ряде стран (список ─ ниже) при условии оплаченного пакета услуг.

Благодаря предложениям «Гигабайты без границ» и «Минуты для Украины», украинцы могут и дальше пользоваться мобильным интернетом и совершать звонки без дополнительной платы в роуминге, оплачивая только свой обычный пакет услуг. Отмечается, что ежемесячно акциями для роумеров пользуется около 400 тыс. абонентов lifecell.

Чтобы продолжать пользоваться пакетными гигабайтами (в более чем 30 странах) и звонками на украинские номера (в 8 странах) без дополнительной платы, следует оплатить пакет услуг по тарифному плану или перезаказать его по номеру *700# в период проведения акций. Акции не требуют дополнительного подключения – минуты и гигабайты начисляются автоматически после оплаты/перезаказа пакета услуг.

Остаток можно проверить по USSD-коду:

интернет по акции «Гигабайты без границ» — *108*5#

минуты по акции «Минуты для Украины» — *108*4#

Акция «Гигабайты без границ» действует в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция, Швейцария. С 1 января 2024 года в список стран прибавляется Япония, однако, акция в следующем году прекратит действовать на территории Северной Македонии и Сербии.

Акция «Минуты для Украины» действует в Польше, Молдове, Румынии, Словакии, Бельгии, Люксембурге, Франции и Испании. Минуты можно использовать для входящих звонков из Украины и исходящих звонков в Украину на все номера (городские, мобильные и lifecell).