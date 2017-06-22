“Мертвые души из Лайф”: lifecell пожаловался в НКРСИ на проблемы с приемом своих SMS сетью Киевстар, та в свою очередь назвала их “нежелательными массовыми рассылками”

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Оператор мобильной связи lifecell проинформировал своих абонентов о проблеме сети «Киевстар» с приемом SMS-сообщений, успешно отправленных с сети lifecell.

На соответствующий запрос технические специалисты «Киевстара» ответили, что «…в сети «Киевстар» незапланированно частично приостановлено предоставление услуг приема текстовых сообщений». В связи с этим, наблюдается проблема с получением текстовых сообщений, отправленных абонентами lifecell абонентам, которые обслуживаются в сети «Киевстар».

“Учитывая неоднократные технические проблемы сети оператора «Киевстар» с приемом коротких SMS-сообщений, которые, к сожалению, имели место в последнее время, компания lifecell просит своих абонентов в ситуациях, требующих срочной связи с абонентами Киевстар при помощи SMS, пользоваться альтернативными сервисами lifecell: доступными голосовыми сервисами, мессенджером BiP.” – отметили в lifecell.

Также в компании lifecell отметили, что их оборудование работает в штатном режиме, проблем с отправкой и приемом SMS-сообщений на сети и с сетей других операторов не наблюдается.

Обновление №1:

В свою очередь компания “Киевстар” заявила, что осуществляет обмен SMS со всеми телеком-сетями в штатном режиме, а SMS-рассылки из сети lifecell были идентифицированы IT-системами Киевстар как спам, потому и были заблокированы.

“Массовые нежелательные SMS-рассылки , которые осуществляются из сети lifecell, были идентифицированы IT-системами Киевстар как спам, что и вызвало сложности с доставкой таких сообщений”, – заявила пресс-служба оператора.

По данным Киевстара, на данный момент обмен SMS-сообщениями со всеми операторами мобильной связи осуществляется в штатном режиме.

Обновление №2:

Оператор мобильной связи lifecell проинформировал на своем сайте, что в связи с неоднократными техническими проблемами сети оператора «Киевстар» с приемом коротких SMS-сообщений от абонентов сети lifecell, компания lifecell направила обращение к председателю НКРСИ Животовскому о нарушении требований законодательства о телекоммуникациях со стороны АО «Киевстар», чтобы проанализировать ситуацию и предотвратить ее повторение в будущем.

«К сожалению, из-за проблем в сети «Киевстар», более суток SMS от наших абонентов, которые они успешно отправляли абонентам «Киевстар», не получались их адресатами. Мне неприятно видеть, что такой большой по доле рынка и прибыли мобильный оператор не в состоянии обеспечить стабильную работу своей сети, тем более прием коротких текстовых сообщений, который является базовой мобильной услугой. Учитывая неоднократные технические отключения, мы обратились к НКРС с просьбой рассмотреть проблему и найти решение, чтобы предотвратить ее повторение. Мы даже готовы предоставить АО «Киевстар» техническую помощь в случае необходимости» – прокомментировал Исмет Языджи, главный исполнительный директор lifecell.

В последний раз отключение длилось более суток, при этом оборудование lifecell работало в штатном режиме, проблем с отправкой и приемом SMS-сообщений на сети и из сетей других операторов не наблюдалось.

Обновление №3:

Глава мобильного оператора “Киевстар” Петр Чернышов отреагировал на ситуацию в личном facebook, озаглавив запись “Мертвые души из Лайф”:

“Исмет Языджы, похоже, не дают покоя лавры Гоголя (думаю, он перед приездом на работу в Украину прочитал классика!) – кажется, он решил создать собственную версию «Мертвых душ». Лайфселл отправляет нашим абонентам десятки тысяч SMS в день с номеров, которые никому не принадлежат – с так называемых «мертвых душ». Эти номера еще не закреплены за клиентом – вам приходят SMS от никого. Считаю, что Лайф открыл суперспам – не просто сообщение, которое клиент не просил, а ещё и с ничейных номеров. Короче – Чичикова в студию! Исмет, это новый способ получить бонус, которому учат на Северном Кипре? Как по мне, «спамить» абонентов – это не вариант. Я понимаю, отчаяние захлестывает – потеря 1,5 млн абонентов за последний год – не шутка. Но нашим абонентам не нравятся ваши SMS – люди жалуются. Я готов защищать наших клиентов от ваших назойливых атак. А остальные участники телеком-рынка как на это смотрят?” – отметил Петр Чернышов.

Источник: lifecell