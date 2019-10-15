lifecell увеличил объем трафика в тарифах семейства «Гаджет» и запустил новый пакет «Гаджет Роутер Плюс» со 100 ГБ за 250 грн

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Оператор мобильной связи lifecell сообщил об увеличении объема трафика в пакетах услуг тарифного плана «Гаджет» при сохранении той же стоимости абонплаты. Новые условия относятся к тарифам «Гаджет Смарт», «Гаджет Планшет» и «Гаджет Роутер».

Кроме того, для абонентов, использующих много мобильного Интернета, оператор добавил пакет услуг «Гаджет Роутер Плюс», который включает в себя 100 ГБ интернета.

Обновленные пакеты услуг тарифа «Гаджет» выглядят следующим образом:

«Гаджет Смарт» теперь включает в себя 500 МБ/день вместо 100 МБ. После их использования предоставляется безлимит на скорости до 256 кбит/ сек. Звонки: 30 мин/день на lifecell, а также 500 SMS. Стоимость пакета услуг остается 50 грн/ 4 недели.

теперь включает в себя 500 МБ/день вместо 100 МБ. После их использования предоставляется безлимит на скорости до 256 кбит/ сек. Звонки: 30 мин/день на lifecell, а также 500 SMS. Стоимость пакета услуг остается 50 грн/ 4 недели. «Гаджет Планшет» предлагает 30 ГБ вместо 15 ГБ, а гигабайты, использованные за предыдущий период, будут прибавляться в следующем 4-недельном периоде. Пользование социальными сетями Facebook, Instagram и Twitter не тарифицируется. Стоимость пакета не изменилась и составляет 100 грн/ 4 недели.

предлагает 30 ГБ вместо 15 ГБ, а гигабайты, использованные за предыдущий период, будут прибавляться в следующем 4-недельном периоде. Пользование социальными сетями Facebook, Instagram и Twitter не тарифицируется. Стоимость пакета не изменилась и составляет 100 грн/ 4 недели. «Гаджет Роутер» : теперь предоставляется 60 ГБ вместо 30 ГБ, а гигабайты, использованные за предыдущий период, будут прибавляться в следующем 4-недельном периоде. В пакете также предлагается безлимит на социальные сети Facebook, Instagram и Twitter. Стоимость ― 150 грн/ 4 недели.

: теперь предоставляется 60 ГБ вместо 30 ГБ, а гигабайты, использованные за предыдущий период, будут прибавляться в следующем 4-недельном периоде. В пакете также предлагается безлимит на социальные сети Facebook, Instagram и Twitter. Стоимость ― 150 грн/ 4 недели. «Гаджет Роутер Плюс» ― новый пакет услуг, который содержит 100 ГБ, а гигабайты, использованные за предыдущий период, будут прибавляться в следующем 4-недельном периоде. В пакете услуг также дается безлимит на социальные сети Facebook, Instagram и Twitter. Стоимость ― 250 грн/ 4 недели.

Например, если абонент в пакете услуг «Гаджет Планшет» использовал 20 ГБ мобильного Интернета, то в следующем пакете ему будет начислено уже 50 ГБ. И так каждый период пользования пакетом услуг объем мобильного интернета может увеличиваться в зависимости от интенсивности пользования.

Подробнее о новых условиях пакетов «Гаджет» услуг можно прочитать на официальном сайте lifecell по следующей ссылке.

Напомним, что в сентябре lifecell запустил новый региональный тариф «Железная Двадцатка» с 10 ГБ трафика и 100 мин разговоров всего за 20 грн.

Источник: lifecell