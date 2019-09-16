lifecell запустил новый тариф «Железная Двадцатка» с 10 ГБ трафика и 100 мин разговоров всего за 20 грн (но только в 32 городах Украины, список)
Оператор мобильной связи lifecell запустил новый региональный тариф «Железная Двадцатка» для жителей 32 городов Украины стоимостью всего 20 гривен.
После запуска интернета четвертого поколения жители небольших и средних городов Украины в несколько раз увеличили потребление мобильного трафика. Именно поэтому оператор lifecell предложил новый региональный тарифный план «Железная Двадцатка» для жителей средних и малых городов Украины.
Предложение стоит 20 грн за 4 недели, при этом стоимость пакета гарантированно не изменится до 31.12.2020 года. Наполнение 4-недельного пакета услуг включает в себя:
- Интернет — 10 ГБ;
- Безлимитные звонки на номера lifecell;
- 100 минут на любые другие номера по Украине (городские и другие мобильные)
- Безлимитный доступ в Facebook, Instagram и Twitter;
- Стоимость 1 SMS-сообщения — 25 коп.
Новый тариф «Железная Двадцатка» будет доступен в следующих городах Украины:
- Запад: Черновцы, Калуш, Каменец-Подольский, Тернополь, Ужгород, Мукачево и Ровно.
- Юг: Новая Каховка, Кропивницкий, Александрия (Кировоградской обл.), Светловодск, Первомайск (Николаевская обл.), Мелитополь, Бердянск и Энергодар.
- Восток: Никополь, Павлоград, Краматорск, Славянск, Бахмут, Северодонецк, Мирноград, Покровск, Лозовая (Харьковская обл.), Изюм, Лисичанск, Рубежное, Кременчуг, Сумы, Конотоп, Шостка и Лубны.
За пределами указанных городов 4-недельный пакет услуг действует до конца дня, с тех пор как был осуществлен последний исходящий звонок в зоне его действия. Со следующего дня пребывания вне города будет применена стандартная тарификация: для звонков 60 коп/мин на все номера по Украине, 250 МБ Интернета — 10 грн на 5 дней, 25 коп за одно SMS-сообщение.
Более подробная информация о новом тарифном плане доступна на официальном сайте lifecell.
Источник: lifecell