lifecell запустил 4G-связь в диапазоне 1800 МГц для жителей более 900 населенных пунктов Украины

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Оператор мобильной связи lifecell объявил о расширении покрытия 4G-связью в диапазоне 1800 МГц. Теперь жители 906 населенных пунктов по всей территории страны уже имеют доступ к связи четвертого поколения от lifecell.

В частности, 4G-сеть в диапазоне 1800 МГц сегодня стала доступна в Херсоне, Кропивницком, Лазурном, Никополе, Александрии, Орджоникидзе, Скадовске, Синельниково, Железном Порту, Горишних Плавнях, Песочине, Шостке, Новоград-Волынском, Украинке, Барышевке, Козине и других населенных пунктах (подробнее о покрытии).

Оператор lifecell запустил 4G в диапазоне 1800 МГц 1 июля 2018 в 232 городах одновременно, при этом абоненты оператора по случаю этого события получили в общей сложности около 18 млн ГБ для тестирования новой технологии.

Среди городов, где украинцы активнее всего пользуются преимуществами нового поколения связи, по объему использованного трафика лидируют города с наибольшим населением: Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов. Больше всего трафика украинские абоненты используют для просмотра видео в режиме онлайн, для стриминга и социальных сетей.

От момента запуска сети четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц самая высокая активность абонентов наблюдается вечером, в период с 21:00 до 22:00. Это подтверждает то, что мобильный интернет четвертого поколения используется как альтернатива стационарной домашней сети, а тарифы lifecell позволяют не задумываться об ограничениях.

Актуальная карта 4G-покрытия lifecell доступна по следующей ссылке.

Источник: lifecell