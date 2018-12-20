lifecell запустил новую линейку корпоративных тарифов «Бизнес lifecell», включая вариант с 70 ГБ трафика за 199 грн/мес
Оператор мобильной связи lifecell обновил линейку корпоративных тарифных планов — теперь новые бизнес-клиенты оператора могут выбирать пакеты услуг «Business lifecell 90/180/250/350/550».
Новая линейка тарифных планов разработана таким образом, чтобы удовлетворять потребности различных групп абонентов, и предлагает различные объемы услуг. Эти пакеты дают возможность неограниченно звонить на номера lifecell и неограниченный трафик в социальных сетях, содержат разное количество минут для звонков на другие сети и SMS по Украине, а пакеты «Бизнес lifecell 250/350/550» предлагают также 30/50/100 минут для международных звонков.
Для активных пользователей мобильного интернета новая линейка предлагает пакет «Бизнес lifecell 199». В нем начальное количество дата-трафика составляет целых 70 ГБ и каждый месяц к нему добавляется объем интернет-трафика, использованного в предыдущем месяце.
Такая же формула начисления трафика предлагается в пакетах «Бизнес lifecell 180/250/350/550», в которых начальное количество трафика составляет 15/20/25/25 ГБ соответственно, а в пакете «Бизнес lifecell 90» предоставляется 10 ГБ в месяц.
|Услуга
Бизнес
lifecell 90
Бизнес
lifecell 180
Бизнес
lifecell 250
Бизнес
lifecell 350
Бизнес
lifecell 550
Бизнес
lifecell 199
|Ещемесячная плата за пакет услуг, грн
|90
|180
|250
|350
|550
|199
|Интернет
|10 ГБ
|15 ГБ+ХХ*
|20 ГБ+ХХ*
|25 ГБ+ХХ*
|25 ГБ+ХХ*
|70 ГБ+ХХ*
|Звонки на lifecell
|Неограниченно
|—
|Звонки на другие номера по Украине, мин
|300
|600
|800
|1000
|1500
|—
|SMS по Украине
|300
|600
|800
|1000
|1500
|—
|Международные звонки
|Стандартная стоимость от 4,24 грн/мин
|30
|50
|100
|Стандартная стоимость от 4,24 грн/мин
|Социальные сети
|Неограниченно
|Роуминг
|Стандартная стоимость
Отметим, что используя интернет-трафик в пакете услуг тарифа «Бизнес lifecell 180/250/350/550/199» в течение календарного месяца, клиент самостоятельно определяет количество трафика, который будет предоставлен ему в следующем календарном месяце в соответствующем пакете услуг. Объем трафика, который будет предоставлен в следующем пакете услуг, = гарантированные ГБ по тарифному плану + количество Интернет-трафика, которое клиент использовал в рамках предыдущего пакета услуг тарифа «Бизнес lifecell 180/250/350/550/199».
Более детальная информация про тарифный план доступна на официальном сайте оператора по следующей ссылке.
Источник: lifecell