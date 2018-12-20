Новости
lifecell запустил новую линейку корпоративных тарифов «Бизнес lifecell», включая вариант с 70 ГБ трафика за 199 грн/мес
43

lifecell запустил новую линейку корпоративных тарифов «Бизнес lifecell», включая вариант с 70 ГБ трафика за 199 грн/мес

lifecell запустил новую линейку корпоративных тарифов «Бизнес lifecell», включая вариант с 70 ГБ трафика за 199 грн/мес

Оператор мобильной связи lifecell обновил линейку корпоративных тарифных планов — теперь новые бизнес-клиенты оператора могут выбирать пакеты услуг «Business lifecell 90/180/250/350/550».

Новая линейка тарифных планов разработана таким образом, чтобы удовлетворять потребности различных групп абонентов, и предлагает различные объемы услуг. Эти пакеты дают возможность неограниченно звонить на номера lifecell и неограниченный трафик в социальных сетях, содержат разное количество минут для звонков на другие сети и SMS по Украине, а пакеты «Бизнес lifecell 250/350/550» предлагают также 30/50/100 минут для международных звонков.

Для активных пользователей мобильного интернета новая линейка предлагает пакет «Бизнес lifecell 199». В нем начальное количество дата-трафика составляет целых 70 ГБ и каждый месяц к нему добавляется объем интернет-трафика, использованного в предыдущем месяце.

Такая же формула начисления трафика предлагается в пакетах «Бизнес lifecell 180/250/350/550», в которых начальное количество трафика составляет 15/20/25/25 ГБ соответственно, а в пакете «Бизнес lifecell 90» предоставляется 10 ГБ в месяц.

Услуга

Бизнес

lifecell 90

Бизнес

lifecell 180

Бизнес

lifecell 250

Бизнес

lifecell 350

Бизнес

lifecell 550

Бизнес

lifecell 199

Ещемесячная плата за пакет услуг, грн90180250350550199
Интернет10 ГБ15 ГБ+ХХ*20 ГБ+ХХ*25 ГБ+ХХ*25 ГБ+ХХ*70 ГБ+ХХ*
Звонки на lifecellНеограниченно
Звонки на другие номера по Украине, мин30060080010001500
SMS по Украине30060080010001500
Международные звонкиСтандартная стоимость от 4,24 грн/мин3050100Стандартная стоимость от 4,24 грн/мин
Социальные сетиНеограниченно
РоумингСтандартная стоимость

Отметим, что используя интернет-трафик в пакете услуг тарифа «Бизнес lifecell 180/250/350/550/199» в течение календарного месяца, клиент самостоятельно определяет количество трафика, который будет предоставлен ему в следующем календарном месяце в соответствующем пакете услуг. Объем трафика, который будет предоставлен в следующем пакете услуг, = гарантированные ГБ по тарифному плану + количество Интернет-трафика, которое клиент использовал в рамках предыдущего пакета услуг тарифа «Бизнес lifecell 180/250/350/550/199».

Более детальная информация про тарифный план доступна на официальном сайте оператора по следующей ссылке.

Источник: lifecell

Похожие записи