lifecell запустил новую линейку корпоративных тарифов «Бизнес lifecell», включая вариант с 70 ГБ трафика за 199 грн/мес

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Оператор мобильной связи lifecell обновил линейку корпоративных тарифных планов — теперь новые бизнес-клиенты оператора могут выбирать пакеты услуг «Business lifecell 90/180/250/350/550».

Новая линейка тарифных планов разработана таким образом, чтобы удовлетворять потребности различных групп абонентов, и предлагает различные объемы услуг. Эти пакеты дают возможность неограниченно звонить на номера lifecell и неограниченный трафик в социальных сетях, содержат разное количество минут для звонков на другие сети и SMS по Украине, а пакеты «Бизнес lifecell 250/350/550» предлагают также 30/50/100 минут для международных звонков.

Для активных пользователей мобильного интернета новая линейка предлагает пакет «Бизнес lifecell 199». В нем начальное количество дата-трафика составляет целых 70 ГБ и каждый месяц к нему добавляется объем интернет-трафика, использованного в предыдущем месяце.

Такая же формула начисления трафика предлагается в пакетах «Бизнес lifecell 180/250/350/550», в которых начальное количество трафика составляет 15/20/25/25 ГБ соответственно, а в пакете «Бизнес lifecell 90» предоставляется 10 ГБ в месяц.

Услуга Бизнес lifecell 90 Бизнес lifecell 180 Бизнес lifecell 250 Бизнес lifecell 350 Бизнес lifecell 550 Бизнес lifecell 199 Ещемесячная плата за пакет услуг, грн 90 180 250 350 550 199 Интернет 10 ГБ 15 ГБ+ХХ* 20 ГБ+ХХ* 25 ГБ+ХХ* 25 ГБ+ХХ* 70 ГБ+ХХ* Звонки на lifecell Неограниченно — Звонки на другие номера по Украине, мин 300 600 800 1000 1500 — SMS по Украине 300 600 800 1000 1500 — Международные звонки Стандартная стоимость от 4,24 грн/мин 30 50 100 Стандартная стоимость от 4,24 грн/мин Социальные сети Неограниченно Роуминг Стандартная стоимость

Отметим, что используя интернет-трафик в пакете услуг тарифа «Бизнес lifecell 180/250/350/550/199» в течение календарного месяца, клиент самостоятельно определяет количество трафика, который будет предоставлен ему в следующем календарном месяце в соответствующем пакете услуг. Объем трафика, который будет предоставлен в следующем пакете услуг, = гарантированные ГБ по тарифному плану + количество Интернет-трафика, которое клиент использовал в рамках предыдущего пакета услуг тарифа «Бизнес lifecell 180/250/350/550/199».

Более детальная информация про тарифный план доступна на официальном сайте оператора по следующей ссылке.

Источник: lifecell