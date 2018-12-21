lifecell запустил новый спортивно-оздоровительный интернет-портал BeFit

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С сегодняшнего дня абоненты lifecell, которые являются приверженцами здорового образа жизни, получили возможность пользоваться новым интернет-ресурсом BeFit. Он представляет собой онлайн-каталог специализированных приложений и видео для занятий спортом, полезного питания и поддержки эмоционального равновесия.

В данный момент портал BeFit (http://befit.lifecell.ua) доступен только для Android-устройств. Интернет-трафик, использованный в BeFit на территории Украины, не тарифицируется. На протяжении первых 3-х дней ресурс является бесплатным, далее стоимость доступа к нему составит 1,50 грн в сутки, эти деньги будут списываться с мобильного счета абонента.

Новый веб-портал BeFit собрал в себе различные приложения на каждую из тематик:

Спорт ― комплексы различных физических упражнений для дома и спортзала, занятий бегом, велотренировок и др.

Здоровое питание ― кулинарные рецепты, счетчики калорий, отслеживание потребления воды, приложения для формирования оптимального рациона питания и контроля веса.

Психологическое равновесие ― приложения для медитации, успокоения, релакса.

Гармония с природой ― комплекс программ для отслеживания фаз луны и солнца, защиты от ультрафиолетового излучения.

Портал BeFit создан партнером lifecell и содержит приложения, часть из которых является платной на Google Play, однако пользователи портала не вносят никаких дополнительных средств за пользование ими.

Напомним, что вчера lifecell запустил интернет-портал Kidster с приложениями и играми для детей.

Источник: lifecell