lifecell запустил интернет-портал Kidster с приложениями и играми для детей

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Украинский оператор мобильной связи lifecell представил детский интернет-портал Kidster, предназначенный для детей в возрасте от 3 до 12 лет. На портале представлено более полутысячи приложений для развлечения и обучения, а также современных игр различной направленности: стратегий, головоломок, гонок, аркад и др.

По заверениям оператора, ресурс содержит только проверенный контент от ведущих разработчиков без рекламы и вирусов. Обновление каталога продуктов Kidster происходит еженедельно. В играх актированы внутриигровые бонусы, а приложениями, загруженными с портала, можно пользоваться даже при отсутствии доступа к интернету.

Сейчас Kidster доступен только для смартфонов и планшетов на базе Android. Пользование ресурсом в течение первых 7 дней является бесплатным. Далее стоимость доступа к нему составляет 11 грн в неделю, которые списываются с мобильного счета абонента. При отсутствии данной суммы снимается суточная плата в размере 1,75 грн.

Мобильный интернет-трафик, использованный на портале Kidster на территории Украины, не тарифицируется. После отказа от услуги загруженными с Kidster приложениями можно воспользоваться еще 10 раз. Для дальнейшего пользования ресурсом необходимо снова заказать к нему доступ.

Kidster содержит приложения и игры, часть из которых являются платными на Google Play, однако подписчики портала не вносят никакой дополнительной платы за пользование ими.

Портал Kidster был создан партнером lifecell с учетом интересов и потребностей детей и их родителей с целью уберечь юных пользователей интернета от таких рисков, как вирусы, нежелательные покупки, мошенничество и контент, который может нанести вред ребенку.

Источник: lifecell