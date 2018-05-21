lifecell запустил «Портал кинопутешествий» с видеоконтентом для пассажиров поездов «Интерсити»

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Оператор мобильной связи lifecell объявил о пилотном запуске сервиса доступа к видеоконтенту «Портал кинопутешествий» для пассажиров поездов «Интерсити». Первыми тестовый бесплатный доступ к просмотру фильмов и мультфильмов на собственных гаджетах через специальное Wi-Fi-подключение в прошлую субботу получили пассажиры поезда № 743, следовавшего по маршруту Киев—Львов.

По словам представителей lifecell, поезда «Интерсити» скоро смогут стать настоящими кинотеатрами для всех пассажиров, имеющих современный гаджет с доступом к Wi-Fi. Оператор lifecell в тестовом режиме запустил «Портал кинопутешествий», на котором можно бесплатно посмотреть фильмы из подборки партнера проекта MEGOGO, выбрав любой вариант на свой вкус. Видеоколлеция содержит контент практически для любого пассажира, включая мультфильмы для детей, а также экшен-фильмы, комедии и драмы для взрослых.

Такая кинобаза будет доступна в поездах «Интерсити» для абонентов всех операторов, поскольку подключение происходит через сеть Wi-Fi — с мобильного телефона, планшета или ноутбука. Решение реализовано на оборудовании Hewlett-Packard. Все пассажиры автоматически попадают на портал, подключившись к Wi-Fi-сети Cinema Travels Portal или по ссылке lifecell.megogo.net (с помощью QR-кода).

Тестовый запуск платформы состоялся в поезде «Интерсити» № 743 по маршруту Киев—Львов 19 мая 2018 года. Во время первого рейса с «Порталом кинопутешествий» к платформе подключилось одновременно 349 пассажиров поезда, 130 из которых просматривали фильмы, максимальная скорость при просмотре составила 179 Мбит/с.

Тестовый период работы платформы в одном поезде продлится два месяца. После этого компания lifecell планирует расширить новый сервис и на другие рейсы «Интерсити», а пассажирам предложат более широкую функциональность, которая будет включать аудио и электронные книги, игры и музыку.

Источник: lifecell